Британские учёные определили причины появления Ковид-19

Опубликованы результаты исследований британских учёных о причинах появления Ковид-19

Учёные категорически опровергают версии об искусственном происхождении вируса и настаивают на антигигиенических условиях уханьского рынка, как причины всепланетной пандемии.

О причинах нашествия пандемии Ковид-19 не писали и не говорили только детишки ясельного возраста. Но вот, наконец-то, во вторник, 2 августа, были опубликованы результаты научных исследований этой животрепещущей темы. Исследования были проведены группой британских учёных под руководством профессора Стюарта Нейла (Stuart Neil).

Исследования были проведены с использованием современнейших научных технологий, в частности, с анализом динамики распространения вируса, изучения ДНК заражённых, других генетических особенностей организма человека и т.д. и т.п.

Подтверждено, в общем-то, известное мнение, согласно которому, болезнь впервые проявилась на рынке морепродуктов и диких животных Уханя.

Согласно выводам исследования, впервые люди “подцепили” короновирус в ноябре или самом начале декабря 2019 года, заразившись от млекопитающих животных, продаваемых на рынке Хуанан в Ухане. По всей видимости, имели место два независимых друг от друга заражения покупателей и работников рынка. Известно, что за полтора года до начала пандемии на рынке и его филиалах было продано не менее 50 тысяч животных, представляющих 38 видов, многие из этих животных были живы в момент продажи, и они представляют собой идеальную среду для распространения разных болезней. Тем более, что гигиена на рынке была ужасна, никакие санитарные нормы не соблюдались, хотя власти были прекрасно осведомлены о происходящем.

Британские вирусологи, принимавшие участие в исследованиях, уверены, что вирус не был “специально выведен в лабораториях” и вообще никакого отношения к лабораторным изысканиям не имеет. Посему все обвинения в адрес Института вирусологии Уханя, который, якобы, причастен к началу пандемии, беспочвены, а в том, что эти обвинения никак не уйдут со сцены, замешана лишь политика, но ничего больше. Стюарт Нейл категоричен: – все доказательства налицо – вспышка болезни вызвана работой уханьского рынка, его санитарными условиями, а попытки свалить дело на китайских учёных-вирусологов лишь осложняют проблему и уводят нас в сторону. В принципе, ничего нового в том, что случилось, нет, так как китайские рынки становились источниками распространения заразы и ранее, и единственное отличие нынешней эпидимии – её пандемический всепланетный характер.

По мнению вирусологов, нынешняя оспа обезъян прекрасно ложится в схему – эта болезнь распространяется точно так же, как и предыдущие, эта болезнь известна с 1970 года, хотя конкретные причины, вызвавшие её вспышку сегодня пока непонятны.