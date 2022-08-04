Опасная тенденция: птичий грипп перешёл на квебекских тюленей?

Из-за болезни приходится уничтожать огромное количество фермерской птицы.

Исследователи из Квебека сообщают, что птичий грипп был обнаружен по крайней мере у двух видов тюленей. По их словам этот вирус может быть причиной необычно большого количества мертвых тюленей, обнаруженных на побережьях Квебека в этом году.

Команда по исследованию морских млекопитающих сообщает, что с января вдоль реки Сен-Лоран в восточной части Квебека было найдено около 100 туш обыкновенного тюленя. Это почти в шесть раз больше среднегодового показателя.

Стефан Лаир, профессор ветеринарной медицины в Университете Монреаля, заявил что около 15 морских котиков дали положительный результат на высокопатогенный птичий грипп H5N1. Он добавил, что первый случай также был обнаружен на прошлой неделе у серого тюленя, еще одного вида млекопитающего, живущего в воде и на суше.

Учёный считает, что тюлени вступили в контакт с зараженными тушами гаг в начале лета. В это время животные выходят на берега, чтобы родить детёнышей.

Министерство рыболовства и океанов Канады сообщает, что это первые зарегистрированные случаи передачи вируса в Квебеке от диких птиц морским млекопитающим.

Ведомство следит за ситуацией, но акцентирует внимание, что угрозы передачи вируса человеку нет и популяции тюленей ничего не угрожает.