Женщина, обвиняющая хоккеистов сборной Канады в изнасиловании, прошла проверку на детекторе лжи

Женщина, которая обвиняет игроков молодежной сборной Канады в групповом изнасиловании во время МЧМ-2018, прошла проверку на детекторе лжи, сообщает TSN.

Данные исследования переданы в полицию и будут приобщены к делу. Подробности результатов проверки не разглашаются в интересах следствия. По данным СМИ, в апреле 24-летняя женщина обратилась в Верховный суд Онтарио с иском, в котором заявила, что в июне 2018 года подвергалась сексуальному насилию в гостиничном номере.

Ответчиками по делу были названы Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) и Канадская хоккейная лига (CHL), а также восемь неназванных игроков, «включая, помимо прочего, членов молодежной хоккейной сборной Канады до 20 лет». Истица просила суд взыскать 3,55 миллиона долларов.

Совсем недавно бывший нападающий «Спартака» Джейк Виртанен расплакался, после того как суд присяжных оправдал его в деле о сексуальном насилии. История Виртанена произошла еще в сентябре 2017-го и всплыла позднее. Неназванная девушка приехала в Ванкувер, чтобы навестить друзей, и списалась с нападающим, который тогда был игроком местных «Кэнакс». Он предложил ей встретиться, затем привел даму к себе в номер отеля и якобы склонил к сексу, несмотря на возражения.

Однако, читая свидетельские показания двух сторон, сложно понять, на что рассчитывала ушлая дама. Она весь вечер веселилась, приставала к хоккеисту, хватала его за интимные места, а на следующий день после так называемого изнасилования «жертва» спокойно попросила у него пару билетов на ближайшую игру «Ванкувера».

Но и это еще не все. Совсем недавно в суд США был подан гражданский иск, в котором утверждается, что владелец «Эдмонтона» миллиардер Дэрил Кац несколько лет назад выплатил на тот момент 17-летней балерине Сейдж Хамфрис 75 тысяч долларов за сексуальные услуги. Он был одним из трех человек, которые якобы были вовлечены в сексуальные отношения с несовершеннолетней девушкой. Представители Каца в резкой форме отвергли обвинение. Деньги были переданы для того, чтобы реализовать какой-то культурный проект.

Вдобавок к этому скандалу появился еще один — с МЧМ-2003 в Галифаксе. Сценарий очень похож. В ролях — несколько канадских игроков и девушка. Несколько членов той сборной (Карло Колайаково, Пьер-Александр Паренто, Скотти Апшелл) заявили, что впервые слышат о произошедшем и готовы сотрудничать со следствием. Ситуация любопытна тем, что происходящее было записано на взятую для этого камеру, а видео потом так и не удалили.

Похоже, на этом поток историй не закончится и «охота на ведьм» продолжится. В нынешних делах видна лишь попытка ушлых дамочек срубить легкие деньги с богатых хоккеистов, по юношеской безалаберности влипших в сомнительные ситуации. На борьбу с реальным мужским насилием это совсем не тянет. Зато для подрастающих поколений хороший урок. Посмотрим, чем закончится нынешний скандал.