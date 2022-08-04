Метеорологи обещают Канаде рекордно холодную и снежную зиму

Тут бы жару пережить…

Канадцы должны подготовиться к зиме с рекордно низкими температурами. Об этом предупреждает долгосрочный прогноз погоды в последнем выпуске расширенного “Фермерского альманаха”.

Вышедшее во вторник ежегодное издание прогнозирует одну из самых холодных зим за последние годы.

Если верить Альманаху, в январе в Скалистых горах и Прериях температура будет падать до -40 градусов по Цельсию. В то же время Квебек и Онтарио столкнутся с сильными снегопадами.

Приморье ждет большое количество холодных дождей. Долгие дни будут наполнены зимними штормами, приносящими снег, мокрый снег, лед и дождь.

Лабрадор, Ньюфаундленд и Великие озера увидят “зимние осадки в основном в виде снега”. Британской Колумбии обещают “достойный лыжный сезон”.

Чем так крут прогноз от “Альманаха фермеров” и чем он отличается от конкурентов

“Альманах фермеров”, а также из конкуренты “Альманах старых фермеров”, создают свои прогнозы по созданным 200 лет назад формулам. Правда, “старые фермеры” публикуют свой прогноз за 18 месяцев, а просто “фермеры” за 16 месяцев.

И те и другие синоптики опираются на аналогичные факторы для предсказания погодных условий.

Они внимательно изучают солнечные пятна, лунные фазы и преобладающий климатический цикл, а затем загоняют информацию в “запатентованные формулы, основанные на метеорологии”.

Редакторы Фермерского альманаха гордо заявляют, что “категорически отрицают использование любого типа компьютерного оборудования для слежения за спутниками, знаний о погоде или сурков”. В чем они признаются, так это в использовании определенного и надежного набора правил, разработанного еще в 1818 году. По их словам, их формула является одновременно математической и астрономической, но она, понятное дело, хранится в глубокой тайне.

В любом случае, вне зависимости он того, сработала формула “фермеров” или нет – “ЗИМА БЛИЗКО”!