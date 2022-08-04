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Отдых Анекдоты Ну и шуточки у вас, астрономов! Колбаса как звезда (астрономическая)
Chorizo
Вот он, знаменитый снимок звезды Проксима. Ой, испанской колбаски.

Ну и шуточки у вас, астрономов! Колбаса как звезда (астрономическая)

Megan Jorgensen Авг 4, 2022 Анекдоты, В Мире, Меган Хорхенсен, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Общество, Отдых Оставить комментарий 35 Просмотров

Французский астроном выдал кусок колбаски за фотографию звезды, шутка удалась на славу

Невинная шутка французского астронома вызвала бурю в социальных сетях, в которых общаются любители астрономии.

Французский учёный Этьен Клейн (Etienne Klein) опубликовал в воскресенье, 31 июля, фотографию ярко-красного тела со светлыми вкраплениями на чёрном фоне и заявил во всеуслышание, что это снимок звезды Проксима Центавра, ближайшей к нашей Солнечной системе, сделанный самым мощным и самым новым телескопом Джеймс Вебб, запущенным совсем недавно и уже подарившем человечеству невиданные ранее картины Вселенной.

Месье поведал тысячам астрономов-любителей, что он получил доступ к фотографии Проксимы Центавра, которая, якобы, только что была обработана учёными. В доказательство он предоставил фотографию аппетитной испанской колбаски (chorizo), изготовленной из мяса отменного качества, с проблесками сала.

И астрономы всех мастей поверили! Начались охи, да ахи, люди сотнями и тысячами стали выражать восхищение качеством фотографии, многие отмечали явные процессы на поверхности звезды, о которых раньше наука не знала.

И длилось восхищение целых два дня. Наконец, к среде, появились сомневающиеся. Кто-то отметил, что, почему-то, никто больше этот снимок не видел, а на официальном сайте НАСА его нет. Кто-то выразил сомнение в том, что это Проксима Центавра, потому что оттенок цвета не тот. И т.д.

В среду же месье Клейн признался в шутке. Он пояснил, что не ожидал такой реакции от астрономического сообщества, и что его шутка предназначалась для узкого круга друзей, он не ожидал, что снимок получит такую славу. Астроном сказал, что и сам снимок-то он сделал с целью показать, как на самом деле доверчивы бывают люди и как легко сегодня выдать подделку за настоящую работу. Он добавил, что безобидные шутки в учёном сообществе всегда в ходу, просто теперь каждая из них становится крайне популярной.

Но возмущённая астро-общественность прощать грешника не собиралась. От него потребовали извинений (но вот требовали ли вставать на колени, о том не знаем). Месье Клейн был вынужден публично покаяться, принести извинения коренным астрономам и заверить их, что подобное больше не повторится. Так что месье Клейна можно по праву сравнить с извиняющимся премьер-министром Канады и с самим Папой Римским. Он в серьёзной компании!

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