Ну и шуточки у вас, астрономов! Колбаса как звезда (астрономическая)

Французский астроном выдал кусок колбаски за фотографию звезды, шутка удалась на славу

Невинная шутка французского астронома вызвала бурю в социальных сетях, в которых общаются любители астрономии.

Французский учёный Этьен Клейн (Etienne Klein) опубликовал в воскресенье, 31 июля, фотографию ярко-красного тела со светлыми вкраплениями на чёрном фоне и заявил во всеуслышание, что это снимок звезды Проксима Центавра, ближайшей к нашей Солнечной системе, сделанный самым мощным и самым новым телескопом Джеймс Вебб, запущенным совсем недавно и уже подарившем человечеству невиданные ранее картины Вселенной.

Месье поведал тысячам астрономов-любителей, что он получил доступ к фотографии Проксимы Центавра, которая, якобы, только что была обработана учёными. В доказательство он предоставил фотографию аппетитной испанской колбаски (chorizo), изготовленной из мяса отменного качества, с проблесками сала.

И астрономы всех мастей поверили! Начались охи, да ахи, люди сотнями и тысячами стали выражать восхищение качеством фотографии, многие отмечали явные процессы на поверхности звезды, о которых раньше наука не знала.

И длилось восхищение целых два дня. Наконец, к среде, появились сомневающиеся. Кто-то отметил, что, почему-то, никто больше этот снимок не видел, а на официальном сайте НАСА его нет. Кто-то выразил сомнение в том, что это Проксима Центавра, потому что оттенок цвета не тот. И т.д.

В среду же месье Клейн признался в шутке. Он пояснил, что не ожидал такой реакции от астрономического сообщества, и что его шутка предназначалась для узкого круга друзей, он не ожидал, что снимок получит такую славу. Астроном сказал, что и сам снимок-то он сделал с целью показать, как на самом деле доверчивы бывают люди и как легко сегодня выдать подделку за настоящую работу. Он добавил, что безобидные шутки в учёном сообществе всегда в ходу, просто теперь каждая из них становится крайне популярной.

Но возмущённая астро-общественность прощать грешника не собиралась. От него потребовали извинений (но вот требовали ли вставать на колени, о том не знаем). Месье Клейн был вынужден публично покаяться, принести извинения коренным астрономам и заверить их, что подобное больше не повторится. Так что месье Клейна можно по праву сравнить с извиняющимся премьер-министром Канады и с самим Папой Римским. Он в серьёзной компании!