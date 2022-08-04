Федералы дают Квебеку 42 миллиона на предотвращение насилия с применением огнестрельного оружия

Также федеральное правительство выделило крупную сумму на инфомирование “пострадавших сообществ” об обезьяньей оспе.

Всего через несколько часов после того, как полиция Монреаля застрелила подозреваемого, который, по их мнению, был ответственен за серию убийств, в город прибыл федеральный министр общественной безопасности. Он объявил о новом финансировании борьбы с насилием с применением огнестрельного оружия в Квебеке.

Министр Марко Мендичино объявил, что правительство Канады предоставляет правительству Квебека 41,8 миллиона долларов в рамках Фонда создания более безопасных сообществ (BSCF). Деньги пойдут местным организациям и общинам коренных народов по всей провинции, которые работают над инициативами по профилактике и вмешательству, связанными с преступлениями с применением огнестрельного оружия и уличными бандами. Какие организации получат федеральные средства на “инициативы, возглавляемые сообществом” будет решать провинция.

“Мы все знаем, что мы не можем найти решение проблем, которые существуют на наших улицах и в наших сообществах, и поэтому мы сосредотачиваемся на коренных причинах насилия с применением огнестрельного оружия, — сказал Мендичино.

В марте прошлого года федеральное правительство объявило о создании BSCF и финансировании на сумму 250 миллионов долларов. Новое финансирование Квебека также поможет укрепить стратегию местного правительства по борьбе с преступлениями с применением огнестрельного оружия в провинции. Финансирование основано на двух критериях: тяжесть преступления (убийства с применением огнестрельного оружия или преступления, связанные с бандами) в районе и плотность населения. Согласно пресс-релизу, Квебек отдает приоритет новому финансированию Монреаля и Лаваля.