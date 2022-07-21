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Общество Здоровье, медицина Миллион для гомосексуалистов: Канада выделяет средства пострадавшим от обезьяньей оспы сообществам
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Миллион для гомосексуалистов: Канада выделяет средства пострадавшим от обезьяньей оспы сообществам

Olga Fedak Июл 21, 2022 Здоровье, медицина, Новости Канады, Общество Оставить комментарий 30 Просмотров

Лучше бы отдали деньги медикам

Федеральное правительство планирует выделить 1 миллион долларов общественным организациям по всей стране для предоставления геям и бисексуальным мужчинам информации об обезьяньей оспе и борьбы с распространением этой болезни.

Общественная организация REZO в Монреале получит 150 000 долларов на поддержку местных и провинциальных усилий по работе с населением. Комитет по СПИДу Торонто и MAX Ottawa получат по 100 000 долларов каждый. Ожидается, что две организации в Ванкувере и одна в Эдмонтоне также получат деньги. Агентство общественного здравоохранения сохранит 100 000 долларов в резерве для решения любых возникающих проблем, связанных с обезьяньей оспой.

Агентство сообщает, что болезнь в основном передается среди мужчин, которые имеют интимные контакты с мужчинами, но любой человек может заразиться обезьяньей оспой.

По состоянию на среду в Канаде было зарегистрировано 604 подтвержденных случая, подавляющее большинство из которых приходится на Квебек и Онтарио.

Вирус, как правило, не распространяется мгновенно и передается при длительном тесном контакте воздушно-капельным путем, при прямом контакте с кожными поражениями или биологическими жидкостями, через зараженную одежду или постельное белье.

Общие симптомы включают сыпь, поражения полости рта и половых органов и увеличение лимфатических узлов.

Вакцины против оспы доказали свою эффективность в борьбе с вирусом обезьяньей оспы. В Канаде достаточно вакцины для борьбы с распространением болезни.

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