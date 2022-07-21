Миллион для гомосексуалистов: Канада выделяет средства пострадавшим от обезьяньей оспы сообществам

Лучше бы отдали деньги медикам…

Федеральное правительство планирует выделить 1 миллион долларов общественным организациям по всей стране для предоставления геям и бисексуальным мужчинам информации об обезьяньей оспе и борьбы с распространением этой болезни.

Общественная организация REZO в Монреале получит 150 000 долларов на поддержку местных и провинциальных усилий по работе с населением. Комитет по СПИДу Торонто и MAX Ottawa получат по 100 000 долларов каждый. Ожидается, что две организации в Ванкувере и одна в Эдмонтоне также получат деньги. Агентство общественного здравоохранения сохранит 100 000 долларов в резерве для решения любых возникающих проблем, связанных с обезьяньей оспой.

Агентство сообщает, что болезнь в основном передается среди мужчин, которые имеют интимные контакты с мужчинами, но любой человек может заразиться обезьяньей оспой.

По состоянию на среду в Канаде было зарегистрировано 604 подтвержденных случая, подавляющее большинство из которых приходится на Квебек и Онтарио.

Вирус, как правило, не распространяется мгновенно и передается при длительном тесном контакте воздушно-капельным путем, при прямом контакте с кожными поражениями или биологическими жидкостями, через зараженную одежду или постельное белье.

Общие симптомы включают сыпь, поражения полости рта и половых органов и увеличение лимфатических узлов.

Вакцины против оспы доказали свою эффективность в борьбе с вирусом обезьяньей оспы. В Канаде достаточно вакцины для борьбы с распространением болезни.