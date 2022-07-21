После четырех прививок: Джо Байден подхватил COVID-19

Может просто президентское кресло проклятое? Дональд Трамп также болел ковидом во время президентства.

Белый дом заявил, что президент США Джо Байден получил положительный результат на COVID-19 в четверг. Он “испытывает очень легкие симптомы”.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден “будет изолирован в Белом доме, продолжая в полной мере выполнять все свои обязанности”. Она сказала, что президент связывался с сотрудниками Белого дома по телефону и будет участвовать в запланированных встречах “по телефону и через Zoom из резиденции”.

Доктор Байдена Кевин О’Коннор сообщил, что у президента “насморк и усталость, а также периодический сухой кашель, который начался вчера вечером”.

79-летний Байден полностью вакцинирован. Незадолго до вступления в должность он получил две дозы вакцины от коронавируса Pfizer, первую ревакцинацию в сентябре и дополнительную дозу 30 марта.

Врач добавил, что президент начал принимать противовирусный препарат Паксловид.

“Я ожидаю, что он положительно отреагирует на лечение Паксловидом, как и большинство максимально защищенных пациентов”, – добавил врач.

Байден будет оставаться в изоляции до тех пор, пока не получит отрицательный результат. Он планировал посетить Пенсильванию в четверг, чтобы рассказать о своих планах по предотвращению преступности и посетить сбор средств демократов, а затем провести длинные выходные в Делавэре. Его выступления и поездки отменены.

Президент провел большую часть прошлой недели в Израиле и Саудовской Аравии. Чиновники Белого дома сообщили, что Байден планировал свести к минимуму контакты во время поездки. Но как только он вышел из борта номер один в среду, 13 июля, президент начал бить кулаками, пожимать руки и даже время от времени обниматься с фанатами.

У Байдена был минимальный публичный график после возвращения из Саудовской Аравии поздно вечером в субботу. Он посетил церквовь на следующий день и встретился в Белом доме с первой леди Украины Елены Зеленской во вторник (так вот где она! То-то украинцы пытаются понять, куда исчезла с радаров жена их президента Владимира Зеленского). В среду президент отправился в Массачусетс, чтобы поддержать усилия по борьбе с изменением климата.

Первая леди США Джилл Байден, а также вице-президент Камала Харрис, которые общались с президентом во вторник, пока показывают отрицательные тесты на COVID-19 (последняя, правда относительно недавно ковидом переболела).

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сказала, что надеется, что положительный тест Байдена на вирус заставит больше американцев пройти вакцинацию, потому что “никто из нас не застрахован от него, включая президента Соединенных Штатов, и мы действительно должны быть осторожны”.