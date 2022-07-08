Обезьянья оспа в Квебеке: две сотни заболевших и десять тысяч привитых

Всемирная организация здравоохранения пока не считает новую болезнь глобальной угрозой, однако продолжает пристально следить за ее развитием.

Квебек вступил в седьмую волну COVID-19, но и обезьянья оспа не исчезает с радаров.

Чиновники здравоохранения Квебека сообщают о дюжине новых случаев обезьяньей оспы в последние дни. В общей сложности имеем 248 заболевших с момента начала вспышки в провинции.

Департамент здравоохранения Квебека сообщает, что с 27 мая было введено 9 437 доз вакцины в попытке обуздать крупнейшую вспышку болезни в Канаде.

Медики подтверждают, что большинство случаев среди мужчин, которые сообщают об интимных контактах с мужчинами. Но тем не менее врачи акцентируют внимание, что заразиться новой болезнью может каждый.

Вакцины против оспы уже доказали свою эффективность в борьбе с вирусом оспы обезьян. В Квебеке вакцинироваться может каждый желающий, а чиновники здравоохранения призывают прививаться туристам, которые едут в Монреаль “с планами на бурные выходные”.

Оспа обезьян, как правило, передается при длительном тесном контакте воздушно-капельным путем, при прямом контакте с кожными поражениями или биологическими жидкостями, через зараженную одежду или постельное белье.