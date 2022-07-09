Илон Маск отказался от покупки Twitter

Предметом сомнений все это время было количество ботов и спам-аккаунтов в социальной сети. Вчера источники сообщили The Washington Post, что сделка находится под «серьезной угрозой» из-за спама и бот-аккаунтов на платформе.

Юристы Илона Маска уведомили Комиссию по ценным бумагам и биржам США о том, что генеральный директор Tesla и SpaceX собирается расторгнуть сделку по приобретению Twitter, и обвинили социальную медиа-компанию в «существенном нарушении нескольких положений» соглашения о слиянии. Акции Twitter упали примерно на 6% после этих новостей, а акции Tesla выросли примерно на 4%, пишет Business Insoder.

В заявлении правления Twitter говорится, что оно «намерено закрыть сделку по согласованной цене и на согласованных условиях» и что оно будет добиваться судебного иска для обеспечения выполнения сделки. «Мы уверены, что одержим победу в суде», – говорится в сообщении правления. Этот шаг был предпринят после трех месяцев спекуляций, которые начались, когда Маск раскрыл информацию о владении 9,2% акций Twitter.

Предметом сомнений все это время было количество ботов и спам-аккаунтов в социальной сети. Вчера источники сообщили The Washington Post, что сделка находится под «серьезной угрозой» из-за спама и бот-аккаунтов на платформе.

Если Маск откажется от соглашения о покупке, он должен будет заплатить штраф акционерам Twitter в размере 1 млрд долларов. Но вряд ли миллиардер на это пойдет: скорее всего, он направится в суды доказывать, что компания намеренно ввела его в заблуждение. Кроме того, Twitter может попытаться заставить Маска совершить покупку. К тому же соцсеть вроде бы согласилась предоставить Маску внутренний доступ к данным пользователей, хотя раньше от этого отказывалась.

Скандал с фейковыми аккаунтами в соцсети длится уже два месяца. После того как Маск и Twitter договорились о сделке, миллиардер высказал сомнения относительно настоящей доли фальшивых аккаунтов в Twitter. Он обратился в компанию с требованием доказать утверждение ее руководства о том, что доля не превышает 5 %. Со слов Илона Маска, специалисты Twitter раскрыли ему методику проверки на фейки: в компании просто берут 100 случайных пользователей и проверяют вручную.

Сотрудники Маска каким-то способом сами провели проверку на ботов и насчитали их в Твиттере не менее чем 20 % от выборки. Это бизнесмена не устроило, и он начал требовать с Twitter большую скидку на покупку соцсети, поскольку 44 млрд долларов для заспамленной площадки — это слишком дорого. В итоге в середине мая сделка была приостановлена по инициативе Маска до тех пор, пока не будет доказано, что фейковых аккаунтов в Twitter действительно не больше 5 %, или же пока не будет пересмотрена цена.