Ватикан: папа римский может посетить Киев в августе

Папа Франциск в начале июля заявлял о своем желании посетить Москву и Киев сразу после своего возвращения из Канады.

Папа римский Франциск может посетить Киев в августе. Об этом 8 июля заявил секретарь Ватикана по связям с иностранными государствами кардинал Пол Ричард Галлахер в эфире итальянского телеканала Tg1. «Да, я считаю, что, вернувшись из Канады, мы действительно начнем изучать возможности визита понтифика в Киев», — пояснил кардинал. По словам Галлахера, папа пообещал поехать на Украину, он также «проявлял желание посетить Москву, и встретиться с российскими властями».

На вопрос журналиста о том, может ли поездка состояться уже в августе, после того как традиционный отпуск папы закончится, Галлахер ответил: «Возможно, я бы не стал этого исключать, но многое зависит от результатов поездки в Канаду, посмотрим, как папа выдержит эту поездку, которая тоже очень насыщенная, а там посмотрим».

«Папа очень убежден, что если бы он смог нанести визит, то у него были бы и положительные результаты, — продолжил министр иностранных дел Ватикана. — Он сказал, что поедет на Украину, и всегда демонстрировал готовность посетить Москву и встретиться с российскими властями».

На вопрос, состоится ли отложенная встреча папы римского с патриархом Московским Кириллом, госсекретарь Ватикана заявил: «Верю, что если патриарх и святейший отец поедут в Казахстан в сентябре на эту великую конференцию мировых религий, то да, встреча будет. Мы должны постараться преодолеть трудности и недоразумения для единства церкви».