Роджерс снова в строю. Почти. Но не совсем. Но скоро всё наладится

Телефоны, Интернет, Интерак потихоньку возвращаются к жизни. Роджерс божится, что к полудню субботы всё и везде будет работать

Связь постепенно возвращается. Но что это было и стоит ли ждать продолжения хаоса, пока непонятно.

После многих часов головной боли у миллионов канадцев, компания Роджерс заявила, что обслуживание клиентов почти восстановлено.

Сбои в системе начались примерно в два часа ночи по монреальскому времени (хотя официально компания заявила, что телефоны и Интернет стали отключаться в 4.30 утра). Весь день связь не работала, к тому же, тысячи и тысячи коммерческих заведений не принимали оплату дебитовыми карточками, хотя кредитные карточки работали. Многочисленные учреждения были недоступны (многие канадцы не могли связаться с 911), судебная система отказала, аквапарки и прочие увесилительные заведения закрылись. Всего авария привела к серьёзным последствиям у примерно 12 миллионов канадцев.

Но примерно в 17 часов связь постепенно стала восстанавливаться, и представитель Роджерса заявил, что “достигнут значительный прогресс в восстановительных работах”, хотя тот же представитель не смог назвать причину отказа системы.

Работы по восстановлению связи по всей Канаде проолжаются, но, по уверениям, сделанным ранним утром, ситуация будет нормализована к полудню субботы.

Роджерс обещал компенсировать убытки всем клиентам, которых затронула авария. Сумма возмещения названа не была, что неудивительно, об этом говорить рано. Но непонятно, будут ли компенсировать убытки клиентам те компании, которые пользуются линиями Роджерса, но которые являются автономными, такие, как Fido, Chatr или Tbaytel(последняя – компания предоставления интернет-услуг в Thunder Bay).

Министр по Науке и Промышленности Канады заявил, что министерство внимательно следит за развитием ситуации и поддерживает контакты со всеми провайдерами услуг телесвязи Канады, которые оказывают всемерную поддержку Роджерсу в его усилиях по окончательному разрешению критической ситуации.

Со своей стороны, в ответ на всё более упорные слухи о том, что сбой был вызван кибератакой, Центр Безопасности телекоммуникаций, федеральная служба Канады, вечером пятницы сделала заявление, согласно которому (цитируем) “на данный момент нет оснований считать, что авария вызвана действиями хакеров, предпринявших кибератаку на Канаду”.