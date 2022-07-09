Туристка из Квебека погибла в Эквадоре – её накрыла снежная лавина

Трагическая гибель туристки из Квебека во время восхождения на вулкан в Эквадоре

В Эквадоре снежная лавина накрыла альпинистов. Девушка из Квебека погибла.

По сообщениям из Эквадора, 7 июля в этой стране, во время восхождения на вулкан Чимборазо (Chimborazo), жительница Квебека Ревекка Динель (Rebecca Dinelle) попала под лавину и погибла. Ребекке было 25 лет, и она пыталась покорить эту самую высокую гору в Эквадоре в составе группы туристов. Её друг, вместе с которым погибшая совершала восхождение, был ранен и доставлен в больницу, но его жизни ранение не угрожает.

Лавина накрыла альпинистов на высоте 5750 метров. Участники группы, не попавшие под сход снега, попытались связаться со спасательными службами, но связь в районе была недоступна, и один из альпинстов был вынужден спуститься по склону до места, откуда он смог вызвать спасателей.

Ревека Динель была одной из основательниц довольно успешного и известного в Квебеке рекламного агентства 3 Sphères Communications, созданного всего лишь четыре года назад. Печально, но мы никогда не знаем, какие беды и неожиданности могут нас подстерегать во время отдыха.