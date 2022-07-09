Недвижимость: ставки по ипотечным кредитам растут

В первом квартале этого года количество ипотечных преступлений в Канаде составило 0,18 процента. По данным CMHC и Equifax, это сопоставимо с 1,13% кредитных карт, 1,83% платежей за автомобили и 0,1% кредитных линий на покупку жилья.

Канадцы могут по максимуму использовать свои кредитные карты, отставать в оплате коммунальных услуг и откладывать платежи за автомобили. Единственное, чего они не делают в значительном своем количестве, – это отстают в выплатах по ипотеке. Жители GTA, обеспокоенные повышением ставок и инфляцией, могут найти некоторое утешение в цифрах просрочек по ипотечным кредитам, указывающих на то, что потеря жилья из-за банка – редкое явление сейчас. Жилищные и финансовые эксперты говорят, что наша банковская система, даже состав нашей рабочей силы и культурные различия между двумя странами – Канадой и Америкой – удерживали преступность на низком уровне во время сложных экономических периодов в Канаде.

Однако они не сбрасывают со счетов тот факт, что некоторые канадцы рискуют объявить дефолт по своим ипотечным кредитам. Эксперт Canada Mortgage and Housing Corp. (CMHC) по ипотечным кредитам и потребительским тенденциям Таня Бурасса-Очоа заявила, что данные показали, что уровень просрочки по ипотечным кредитам в Канаде оставался низким во время последней глобальной рецессии и других экономических спадов, включая жилищную коррекцию 2017 года и пандемию. Она говорит, что просрочки — кредиты сроком на 90 дней и более — являются хорошим показателем уровня дефолта по ипотечным кредитам. “В Канаде уровень преступности с захватом заложников по-прежнему значительно ниже, чем в США. И здесь мы в лучшем положении”, – добавляет она.

“Таким образом, даже в 1990—х годах, когда мы наблюдали этот пик, мы составляли около 0,65 процента – менее 1 процента. В США, когда в 2008 году была рецессия, [уровень преступности] приблизился к 11-12 процентам, сказал Баураса-Очоа. По данным Equifax Canada, уровень преступности в Канаде на конец прошлого года составлял 0,19 процента. Показатель в провинции Онтарио составил 0,08 процента, а показатель в столичном регионе переписи населения Торонто – 0,07 процента. Баураса-Очоа входит в число экспертов, которые рассказали, что есть несколько веских причин, по которым канадцы не объявляют дефолт по своим ипотечным кредитам почти так же часто, как в США.

Моше Милевски, профессор финансов Школы бизнеса имени Шулича при Йоркском университете, ожидает, что среднестатистический канадец на этот раз продолжит производить свои платежи, как и раньше. Проблема, по его словам, в том, что средние люди склонны игнорировать аутсайдеров, и это будет болезненно для некоторых. Он делит землевладельцев на три группы. Первая группа уже оплатила свой дом, поэтому более высокие ставки могут не иметь для них значения. У второго набора все еще есть ипотека, но у него также будет достаточно собственного капитала, чтобы иметь возможность получить кредит под залог своего дома и избавиться от боли. Это третья группа, которая беспокоит Милевского, — люди, которые имеют относительно большие ипотечные кредиты и тратят более 30 или 40 процентов своего дохода.

“В среднем, все будет хорошо, потому что (две группы) в порядке. Именно для этой второй трети это будет болезненно”, – сказал Милевский. Он говорит, что канадцев с раннего возраста учат выплачивать свои ипотечные кредиты, даже ценой других вещей. “Мы отключим электричество, отопление и воду, но мы не объявим дефолт по нашему дому, потому что это кредит, это нечто святое. Это то, что банк одолжил нам, и мы обязаны вернуть это обратно. почувствуй, – сказал он. Даже канадцы, испытывающие финансовые трудности, считают свои ипотечные кредиты “священными”, говорит Крис Уэлкер, управляющий по делам о банкротстве Welker and Associates в Китченере. “Многие люди, которых мы видим, выплачивают свои ипотечные платежи, но это происходит за счет влезания в долги по своим кредитным картам или заимствования у финансовых компаний с высокими процентами”, – сказал он.

В первом квартале этого года количество ипотечных преступлений в Канаде составило 0,18 процента. По данным CMHC и Equifax, это сопоставимо с 1,13% кредитных карт, 1,83% платежей за автомобили и 0,1% кредитных линий на покупку жилья. Уэлкер говорит, что многие люди все еще финансируют свои дома и другие кредиты, используя капитал, накопленный во время пандемии. Но если уходит больше денег, чем у вас есть, в конце концов этот пузырь лопнет. Ипотечный брокер Рон Батлер из Butler Mortgage говорит, что канадцы, которые считают это “детской чепухой”, – “уникально благословенные люди, которые верят в платежеспособность”. Реальная психология, лежащая в основе низкого уровня преступности, заключается в рассказе о значительном росте цен на жилье – поскольку стоимость недвижимости неуклонно растет, жилье считается безопасной и часто прибыльной инвестицией. Батлер, однако, согласен с тем, что это реальность не для всех. Когда ставки растут с соответствующим падением цен на жилье, для большинства людей на самом деле ничего не происходит, даже для тех, кто вышел на рынок в конце прошлого или начале этого года.

Даже если вы купили дом в пригороде или за его пределами и стоимость вашего дома на 25 или 30 процентов ниже пика рынка в феврале, ваш кредит был проверен, списан должным образом, и у вас все еще есть ваша работа. Вы можете произвести свой платеж. “После этого ты ничего не сможешь сделать. Ты не можешь двигаться, – сказал Батлер. “Так что прямо сейчас ничего не происходит. Люди просто платят сами себе. Но около 4,5% в GTA, у которых есть кредиты у альтернативных или низкокачественных кредиторов, являются необеспеченными, сказал он. “Люди, которые получили ипотеку год назад, теперь получают продление, и ставка удваивается. Их выплаты увеличиваются на 48 и 54 процента. Это реальная вещь”, – сказал Батлер.

По его словам, они отличаются от банков-кредиторов тем, что взимают более высокие проценты и возлагают более высокую нагрузку на стоимость активов, чем банки, которые больше зависят от заемщика. Они все еще могут избежать значения по умолчанию. Вполне возможно, что они все еще могут продавать даже на сложном рынке, или они могут найти способ рефинансировать или добавить арендаторов в свой дом. Тем не менее, по словам Батлера, “этот небольшой процент почувствует это так, как не почувствуют остальные члены семьи”. Уэлкер говорит, что самое большое различие между канадцами и американцами, когда речь заходит об ипотеке, заключается в том, что проценты по домам коренных жителей в США не облагаются налогом, что побуждает американцев занимать как можно больше.

Генеральный директор Royal Lepage Фил Сопер, который работал в обеих странах, согласен с тем, что политика приводит к американскому менталитету, согласно которому рычаги воздействия – это хорошо. “В Канаде этого не существует. Люди к северу от границы работают, чтобы погасить свои ипотечные кредиты, и когда они это делают, они празднуют”, – сказал он. Сопер говорит, что 2008 год был гораздо более значительным экономическим событием, чем нынешний период инфляции и повышения ставок. Уровень дефолта в Канаде достиг своего пика примерно в .45 процентов в 2000-х годах, но “это очень низкий уровень дефолта, даже если он близок к нулю”, – сказал он.

Он говорит, что банковская олигополия Канады приводит к высокой степени стандартизации среди очень немногих крупных кредиторов и, следовательно, большинства ипотечных кредитов в стране. “У нас нет мелких банков, которые идут на большие риски, чтобы завоевать долю рынка”, – сказал он. “Это может привести к меньшему количеству инноваций на рынке. Но во времена экономических потрясений вы не видите подобных дефолтов или банкротств банков. В нашей модели этого не происходит”.

В конечном счете, по его словам, безопасность некоторых канадских домовладельцев сводится к малоизвестному факту – в канадской рабочей сфере больше женщин, чем в США, что означает больше семей с двойным доходом. Это привело к несколько более высокому уровню владения жильем — примерно на 5 процентов выше — и снижает риск дефолта. “Если вы потеряете работу, вы найдете кого-то в этой семье, у кого есть доход”, – сказал он. “Это напрямую связано с нашей системой социальной защиты, более длительным отпуском по беременности и родам, возможностью иметь детей и строить карьеру”.

Facebook I Instagram I Linkedin