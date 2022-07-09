В Монреале открылся первый “передвижной бассейн”

В одном из монреальских парков открылся первый “передвижной бассейн”, оборудованный в специальном контейнере

Открыт первый “контейнерный” бассейн Монреаля. Отрадная новость для жителей, любящих отдых около воды.

В субботу, 9 июля, в Монреале открылся городской бассейн, который можно перевозить с места на место. Этот бассейн оборудован в большом контейнере и его относительно легко разобрать и смонтировать в новом месте. По словам представителей городской администрации Монреаля, такие сооружения позволят успешно вести борьбу с так называемыми “островками перегрева” – то есть участками, где в летнее время температура очень высока, а влажность низка из-за жары. Разумеется, бассейном будут пользоваться и жители квартала, в котором он размещается.

Пока речь об экспериментальном сооружении, но, в теории, никаких особых проблем при эксплуатации бассейна возникать не должно.

Первый “контейнерный” бассейн установлен в парке Jos-Montferrand, в районе улиц Frontenac, Du Havre, Sainte-Catherine Est и Notre-Dame Est. В полдень субботнего дня состоялась торжественная церемония открытия бассейна. Городская администрация предполагает обустроить рядом “искусственный пляж”, тут же будут установлены грузовички, с которых будет продаваться еда.

Размеры первого передвижного бассейна невелики, но его разработка и создание обошлись городской администрации (и налогоплательщикам) в 50 тысяч долларов. Но надо признать, что эти расходы – далеко не самые ненужные, наоборот, жителям кварталов, расположенных в районе такого бассейна, будет приятно или искупаться в новом муниципальном бассейне, или позагарать на искусственном пляже на свежем воздухе.

По результатам “обкатки” первого бассейна будет принято решение о строительстве новых передвижных небольших бассейнов, и, скорее всего, уже со следующего года в Монреале будет действовать не менее десятка таких сооружений.

Мэр Монреаля, мадам Валери Плант, подсмотрела идею таких сооружений в Нью-Йорке, где таких бассейнов уже довольно много. Но в квебекской разработке использован опыт эксплутации этих бассейнов и они усовершенствованы.

Одновременно мэрия Монреаля заверила жителей города, что со следующего года, почти наверняка, будет оборудован городской пляж в Лашине, где впервые жители смогут купаться в Сен-Лоране, не выезжая за пределы городской черты.