В Лавале обвалился балкон: серьезно пострадал годовалый малыш

А в Розмоне открылся и тут же закрылся новый бассейн, в том числе из-за проблем с безопасностью.

Около 17:30 в субботу служба экстренной помощи Лаваля получила сообщение об обрушении балкона. На балконе третьего этажа на бульваре Отель-де-Виль стояло трое взрослых и 13-месячный ребенок.

Все четверо пострадавших были срочно доставлены в больницу. Ребенок пострадал сильнее всех.

По словам врачей травмы малыша тяжёлые, однако “его жизни ничего не угрожает”.

Полиция начала расследование и пытается выяснить причину обрушения конструкции.