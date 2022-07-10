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Общество Дети, семья В Лавале обвалился балкон: серьезно пострадал годовалый малыш

В Лавале обвалился балкон: серьезно пострадал годовалый малыш

Olga Fedak Июл 9, 2022 Дети, семья, Недвижимость, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия Оставить комментарий 49 Просмотров

А в Розмоне открылся и тут же закрылся новый бассейн, в том числе из-за проблем с безопасностью.

Около 17:30 в субботу служба экстренной помощи Лаваля получила сообщение об обрушении балкона. На балконе третьего этажа на бульваре Отель-де-Виль стояло трое взрослых и 13-месячный ребенок.

Все четверо пострадавших были срочно доставлены в больницу. Ребенок пострадал сильнее всех.

По словам врачей травмы малыша тяжёлые, однако “его жизни ничего не угрожает”.

Полиция начала расследование и пытается выяснить причину обрушения конструкции.

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