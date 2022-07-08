Открылся новый бассейн в Розмоне. И тут же закрылся на ремонт

Жители монреальского района Розмон обрадовались в связи с открытием нового общественного бассейна. Но рано радовались. Его уже закрыли

Многострадальный водный комплекс в монреальском районе Розмон, оборудованный по последнему слову техники, закрыт на ремонт после менее трёх недель работы.

Три, недели назад в историческом монреальском районе Розмон (Rosemont) был с помпой открыт новый большой общественный бассейн, точнее, даже не бассейн, а большой аквакомплекс, в котором были обустроены места для водных процедур, “лягушатник”, залы для тренировок, сауна и другие “вкусности”. Проект комплекса родился в 2015 году, когда районная управа решила выстроить новый современный многоцелевой бассейн, закрыв старый бассейн Розмона, который уже ни на что не годился.

Комплекс начали строить в следующем году, а открытие его было запланировано на 2019 год. Но тут начались проблемы. Во-первых, за организаторов взялось Бюро генерального инспектора Квебека, которое начало расследование по обвинению организаторов в неправильной процедуре выбора фирм-исполнителей работ. До обвинений в коррупции не дошло, но администрация Розмона была сурово предупреждена о нарушениях процесса подписания контрактов.

Когда же проблема с провинциальными властями была улажена (Розмон выполнил предписания), запланированное на 2020 год открытие было отменено в связи с пандемией. Наконец, 21 июня 2022 года комплекс был торжественно открыт.

И тут же закрыт, 7 июля, то есть, и трёх недель не прошло с момента открытия.

За эти дни были выявлены серьёзные технические проблемы – системы работают из рук вон плохо, если вообще работают, нарушены нормы строительства и госты. Возможно, эти нарушения приводят к появлению плесени и созданию условий, опасных для здоровья окружающих. Поэтому комплекс был тут же закрыт на ремонт, который продлится непонятно, какое время – ведь сначала надо определить уровень сложности замены оборудования, выявить источники финансирования работ, и только затем приступить к исправлению допущенных ошибок.

Жителям Розмона остаётся лишь ждать и надеяться на то, что вдруг ещё в этом году удастся поплавать в новом, самом современном водном комплексе Монреаля.