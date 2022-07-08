Канада может вернуть турбины для «Северного потока» Германии

Власти Канады собираются вывести из-под санкций турбину для газопровода «Северный поток», однако делать они это планируют только по согласованию с Германией.

Вернуть турбины для «Северного потока», отсутствием которых «Газпром» объясняет снижение поставок газа по этому газопроводу, Германии, намерено правительство Канады. Возвращая турбины в Германию Канада, формально антироссийские санкции не нарушит. Но поскольку Германия вернет турбины в Россию, то такой возврат является нарушением антироссийских санкций, принятых коллективным Западом. Германия на подобные послабления согласна.

Ведь летние месяцы — это то время, когда европейские страны закачивали газ в свои газовые хранилища, создавая запас на зимние месяцы, когда потребность в газе резко возрастает. В 2022 из-за наложенных на Россию санкций закупки газа Европой резко сократились. Затем Украина заявила о приостановке прокачки газа по своей газотранспортной системе и «Северный поток» остался единственным надежным каналом поставок газа в Европу.

9 июня поставки газа по «Северному потоку» были сокращены на 60%. По информации «Газпрома», причиной снижения прокачки стал отказ Канады возвращать из ремонта те самые турбины, о которых идет речь. Канада объяснила отказ наложенными на Россию санкциями.

По информации зарубежной прессы, в Киеве о решение Оттавы уже знают и называют его «необоснованным и опасным». Украина считает, что Москва обладает всеми необходимыми мощностями для наращивания темпов прокачки газа и без новой турбины.

В настоящее время турбина находится на ремонте в Монреале. Судьба ее перемещений решается всеми заинтересованными сторонами.