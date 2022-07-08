Генсек ООН призвал вернуть на мировой рынок продукцию России и Украины

По словам генсека, ООН работает над планом по безопасному вывозу продовольствия из Украины через Черное море, а также беспрепятственного доступа на мировые рынки продовольствия и удобрений российского производства.

Российская и украинская продукция должны быть возвращены на мировой рынок, потому что существует угроза голода во многих странах, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщила пресс-служба ООН.

Обращаясь по видео к участникам совета министров иностранных дел стран G20 в Индонезии, он подчеркнул, что стоимость продуктов и удобрений находится на рекордном уровне, поэтому «украинские пищевые продукты, а также продукты питания и удобрения, производимые в России, должны быть возвращены на мировые рынки».

Он подчеркнул, что в ООН разрабатывают план по экспорту данной продукции, несмотря на происходящее на Украине. Генсек отметил, что украинский конфликт усугубляет остальные кризисы и грозит социальной-экономической “разрухой” во всем мире, в том числе из-за рекордного роста цен на продовольствие и удобрение.

Генсек ООН также предупредил, что ситуация может ухудшиться в 2023 году и призвал глав МИД стран Большой двадцатки объединить усилия для достижения стабильности на мировых рынках продовольствия и энергоносителей.

По словам генсека, ООН работает над планом по безопасному вывозу продовольствия из Украины через Черное море, а также беспрепятственного доступа на мировые рынки продовольствия и удобрений российского производства.

Гутерреш также затронул проблему изменения климата и напомнил об обязательстве богатых стран ежегодно выделять 100 миллиардов долларов в год на борьбу этим явлением в бедных государствах.

Генсек говорил и о необходимость экономической помощи бедным странам, а также срочной реформы международной архитектуры долгов.

“Нам нужна оперативная система по облегчения бремени задолженности и реструктуризации, учитывающая уязвимость. Мы также должны учитывать изменения кредитных рейтингов и выпуск специальных прав заимствования”, — добавил он.