ФРГ ограничивает подачу горячей воды и электричества из-за энергокризиса

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек предупредил жилищные компании и население о возможном затяжном энергетическом кризисе и призвал к экономии энергоресурсов.

Масштабный скачок цен на газ, связанный с ограничением поставок из России, вынуждает немецкие власти прибегать к крайним мерам с целью экономии энергоресурсов.

На фоне кризиса энергоресурсов власти Германии приступили к ограничения горячей воды, приглушению уличного освещения и закрытию бассейнов.

Как пишет газета Financial Times, значительный рост цен на энергоносители, в том числе на природный газ и нефть, стал причиной того, что одна из крупнейших европейских экономик столкнулась с худшим энергетическим кризисом с 70-х годов прошлого века.

«Ситуация более чем драматичная», – заявил глава Федерации германских жилищных предприятий Аксель Гедашко, чьи слова приводит издание.

При этом не исключено, что в дальнейшем дефицит энергоносителей в стране может усилиться в разы.

Добавим, что накануне, отвечая на вопрос, испытывает ли канцлер тревогу в связи с тем, что если рост цен продолжится, то люди будут испытывать страх за свое существование, Олаф Шольц заявил, что «мы будем сохранять солидарность так долго, насколько это будет необходимо, чтобы Украина могла защищаться».

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек предупредил жилищные компании и население о возможном затяжном энергетическом кризисе и призвал к экономии энергоресурсов.

В свете подобных заявлений, одна из крупнейших немецких компаний в сфере жилой недвижимости Vonovia SE проинформировала, что планируем понижать температуру газового отопления в жилых обслуживаемых помещениях до 17 градусов в ночное время (с 23 часов до 6 утра).

По предварительным прогнозам, такая мера поможет сэкономить до 8% энергоресурсов компании.

В это же время в Кельне освещение улиц работает лишь на 70%, а в открытых бассейнах Берлина снижается температура до минимально комфортной.

Ранее немецкие власти давали жителям ряд рекомендаций, соблюдение которых, по их мнению, поможет пережить газовое эмбарго. В частности, председатель Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер сомневался в необходимости ежедневно принимать душ.