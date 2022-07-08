Более трети канадских домовладельцев сбиты с толку процентными ставками

По заказу TD Bank Group компания Ipsos провела онлайн-опрос 2000 канадцев в возрасте 18 лет и старше в период с 20 по 25 мая 2022 года.

Опрос показал, что 76% канадцев, планирующих купить жилье в следующем году, обеспокоены тем, какое влияние рост ставок окажет на жилье, которое они могут себе позволить. Согласно опросу, более трети (38%) канадцев говорят, что они не понимают, что означают растущие процентные ставки для их домов. Исследование недвижимости, проведенное TD Bank Group в 2022 году, также показало, что 76% канадцев, планирующих купить жилье в следующем году, обеспокоены тем, какое влияние рост ставок окажет на жилье, которое они могут себе позволить.

Тем не менее, несмотря на эту неопределенность, 58% домовладельцев ожидают либо ремонта, либо продажи своего дома в течение следующего года, 42%, скорее всего, отремонтируют, а 13% говорят, что, скорее всего, продадут. “Повышение процентных ставок затрагивает всех канадцев, особенно тех, кто хочет стать покупателями жилья в ближайшем будущем, и тех, кто готов к обновлению”, – сказал Фрэнк Псорас, старший вице-президент TD.

“На сегодняшнем динамичном рынке понимание влияния растущих процентных ставок имеет решающее значение для установления и поддержания финансового здоровья, независимо от того, где вы находитесь на пути к своему дому”.

30% канадцев были бы готовы купить дом и жить в нем с близкими людьми, не являющимися их ближайшими родственниками. 29% опрошенных канадцев заявили, что пожертвовали бы открытым пространством и готовы жить не в доме, а в квартире. 26% готовы отказаться от общего размера своего дома в пользу небольшого пространства. 31% канадцев на удивление считают, что процентные ставки не влияют ни на них, ни на их ипотеку.

По заказу TD Bank Group компания Ipsos провела онлайн-опрос 2000 канадцев в возрасте 18 лет и старше в период с 20 по 25 мая 2022 года.

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