Предупреждение автомобилистам: На выходные вновь ограничено движение

На эти выходные в Монреале закрываются туннель Лафонтен, ряд шоссе и мостов. Полностью или частично. Запасайтесь терпением

Опять большие сложности с уличным движением на выходные. Автомобилисты, готовьтесь к пробкам.

Монреальцы уже привыкли к постоянным заторам, пробкам, объездам, связанным то с проведением общественных мероприятий (в этих случаях хоть люди отдыхают во время праздников, фестивалей и концертов), то с ремонтами, которых, судя по всему, всё больше и больше, фронт работ ширится, город Монреаль поставил своей целью перекрыть все транспортные артерии и заставить жителей сидеть по домам (хаос в аэпрортах и с паспортами является, несомненно, частью зловещего заговора). Но шутки в сторону, воспринимаем реальность. Основные проблемные участки на эти выходные:

Начиная с позднего вечера в пятницу и до воскресенного утра будут перекрыты ряд улиц, шоссе, подьездных путей к мостам и туннелям, как и сами мосты и туннели.

Туннель Louis-Hyppolite-La Fontaine закрывается для движения полностью, начиная с 23 часов в пятницу. Скорее всего, он будет вновь открыт для движения вечером в субботу (предположительно к 18 часам).

Шоссе №40 в восточном направлении будет перекрыто между выездом №65 (Côte-de-Liesse) и развязкой Laurentides. Движение будет закрыто в 23.30 в пятницу и возобновлено не ранее воскресного утра.

Мост Pie-IX полностью закрывается вечером в субботу и будет открыт рано утром (в 5 утра) в понедельник.

Мост Victoria будет перекрыт частично. Движение будет организовано по одной полосе, направления между Saint-Lambert и Монреалем будут чередоваться. Частичное перекрытие начнётся в 5 утра в субботу и продолжится вплоть до 13.30 минут понедельника (то есть, затронет и половину рабочего дня).

Будет перекрыт выезд на Бушервиль с шоссе №20 на запад от развязки с шоссе №30. Выезд будет перекрты в 21.30 в пятницу, а движение предполагается восстановить к утру понедельника.

Мост Samuel-de-Champlain будет перекрыт частично – из трёх полос, ведущих на Южный берег, будут полностью закрыты две, но полосы в направлении Монреаля будут работать.

Мост Jacques Cartier будет закрыт для движения автомобилей на время праздника фейерверков, но публика может беспрепятственно подняться на мост и насладиться салютом.