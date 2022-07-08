Авария у Rogers – по всей Канаде не работают телефоны, Интернет, Интерак, связь с которыми обеспечивает Роджерс

Роджерс сломался: Телефоны не работают, Интернет не работает, Интерак не работает, отдельные госслужбы не работают

По всей Канаде отключилась связь, обеспечиваемая компанией Rogers. По состоянию на 16 часов авария не устранена.

Уточнение на 17.30 – Большая часть банков предупреждает, что банковские переводы совершать невозможно, хотя в первую половину дня банки работали беспрепятственно. С другой стороны, в отдельных местах Интернет восстановлен, хотя речь именно об отдельных районах. В городе Квебек прекратили работу арендные велосипеды, оплата которых проходила через Роджерс. Суды по всей Канаде вынуждены переносить заседания из-за невозможности обеспечить связь.

Ранним утром, в 4.30 утра по монреальскому времени, по всей Канаде отключилась связь, обеспечиваемая компанией Rodgers и её компаниями, пользующимися услугами, предоставляемыми Роджерс и её дочерними компаниями (речь о Fido, Chatr, Cityfone, Primus, SimplyConnectБ Zoomer). В это время отключились телефоны пользователей этими компаниями, отключился Интернет, предоставляемый ими, отключилась система Interac – что привело к невозможности оплаты дебитовыми карточками.

По всей Канаде огромное количество магазинов тут же потеряли возможность принимать оплату дебитовыми карточками, равно, как метро и государственные службы.

Люди не могут пользоваться телефонами, во многих местах не работают даже службы 911, так что в случае заболевания невозможно даже вызвать скорую помощь, не говоря о несчастных случаях или нападениях (а грабители, как правило, быстро ориентируются в таких ситуациях). К счастью, в Монреале номер 911 работает бесперебойно. Такое положение сохраняется на 16 часов по монреальскому времени.

По всей видимости, межбанковские операции не затронуты и могут проводиться без задержек. Телефоны компаний, не связанных с Роджерсом, работают прекрасно.

Когда техники Роджерса сумеют справиться с проблемой, пока неизвестно, но ещё утром Роджерс заверил трудящихся, что делает всё возможное для восстановления связи.

С утра стали распространяться слухи о том, что в обрушении сетей виновны зарубежные хакеры, действующие по указаниям правительства страны, с которой у Канады сложились плохие отношения и которая уже публично угрожала Канаде наказанием за её позицию в определённых вопросах.

Как известно, примерно месяц назад хакерской атаке подверглась Коста-Рика, где были затронуты все госслужбы и где были утеряны огромные базы данных. Уже тогда многие эксперты сочли, что речь шла о проверке уязвимости и отработке принципа действий со стороны определённых хакерских групп (местоположение виновников атаки, то есть, откуда атака началась, было установлено). Слухи слухами, но необходимо ждать официального пояснения со стороны Роджерса, чтобы понять, что именно произошло. Ну, и главное – как можно быстрее восстановить связь.