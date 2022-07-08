Убит бывший премьер-министр Японии Шинзо Абе, известный своими правыми и консервативными взглядами

Убийство бывшего премьер-министра Японии Шинзо Абе. Покушение на бывшего премьера резко обостряет ситуацию в регионе.

В Японии застрелен бывший премьер страны Шинзо Абе (Shinzo Abe). На одного из самых известных японских политиков было совершено покушение в тот момент, когда он выступал с речью во время предвыборного митинга в горде Нара (в ближайшее воскресенье должны состояться выборы в Сенат Японии(.

Шинзо Абе родился в 1954 году. Он занимал пост премьер-министра Японии в 2006-2007 годах, а затем в течение восьми лет – с 2012 до 2020 года. Таким образом, он находился на посту премьера самое долгое время в истории страны.

Он возглавлял Либеральную Демократическую партию Японии и занимал консервативные позиции. Шинзо Абе придерживался правых взглядов, прилагал большие усилия в усилении оборонной мощи Японии, выступал с националистических позиций.

На месте покушения был задержан мужчина примерно сорока лет. Ему удалось приблизиться к оратору сзади и он дважды выстрелил из самодельного пистолета, попав Шинзо Абе в шею. Мотивы покушавшегося пока неизвестны, как и неизвестно, действовал ли он в одиночку или же является одним из группы заговорщиков. В Японии политические убийства крайне редки, в стране действует один из самых жёстких законов в мире по контролю за оружием. В настоящее время в регионе усиливается серьёзный политический кризис, связанный с политикой в отношении Китая и Северной Кореи, и сложно сказать, как убийство известнейшого и влиятельнейшего японского политика скажется на развитии ситуации.