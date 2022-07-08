Работники канадской железной дороги готовятся к забастовке

Также в Монреале началась забастовка водителей такси для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Услуги Via Rail по всей Канаде могут быть приостановлены на следующей неделе после того, как руководство компании получило уведомление о 72-часовой забастовке от профсоюзов. 2400 членов двух объединений работников проводили голосование за забастовку с 20 июня по 1 июля. Решение поддержали более 99% голосовавших.

Профсоюз Unifor заявил, что основной проблемой является гарантия занятости, и его члены разочарованы тем, что компания “продолжает идти на уступки и не работает над достижением справедливого и равноправного коллективного договора”.

Таким образом если соглашение не будет достигнуто к 00:01 в понедельник, 11 июля, ремонтники, обслуживающий персонал на борту, повара, торговые агенты и сотрудники службы поддержки клиентов выйдут на пикет.

В свою очередь Via Rail поспешила заявить, что по-прежнему надеяться на добросовестное проведение переговоров, чтобы достичь нового соглашения без каких-либо перерывов в обслуживании до истечения крайнего срока.

Тем не менее компания не отрицает, что все услуги будут приостановлены на время забастовки и до тех пор, пока не будет безопасно возобновлена ​​нормальная работа.

Via Rail акцентирует внимание, что “потенциальное нарушение работы происходит в то время, когда она возобновила почти все свои услуги”, и признала, что “это будет серьезной проблемой для пассажиров и сообществ по всей стране”.

Все пострадавшие пассажиры могут изменить свое бронирование бесплатно или запросить полный возврат средств за неиспользованные билеты.