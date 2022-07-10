Медсестра, уволенная за оскорбление пациентки из коренных народов, оправдана и восстановлена на работе

Из-за нехватки медработников скорые помощи Монреаля стоят на приколе.

Несмотря на критическую нехватку персонала, в марте 2021 года двое медсестер общественной клиники в Джольетте были уволены за оскорбление женщины из коренных народов.

Пациентка Джоселин Оттава почитала оскорбительным, что медсестры попросили ее спеть песню на Атикамекв и спросили, сокращается ли ее имя как “Джойс”. Она уверяет, что медсестры постоянно смеялись.

Тогда история получила быстро распространение в СМИ и руководство больнице решило быстро “избавиться” от “опасных” работниц.

Однако арбитр Доминик-Энн Рой, ведущая дело медсестры Сильви Беллемар, назвала действия совета здравоохранения “поспешным”. По словам судьи, “поспешность действий совета здравоохранения означает, что он не оценил должным образом поведение медсестер, несмотря на то, что у него было 30 дней на проведение расследования”.

Рой пришла к выводу, что использование имени “Джойс” было ошибкой, но не наказуемой. Однако она обвинила Беллемар в том, что она попросила Оттаву спеть песню, постановив, что наказания в виде 10-дневного отстранения было достаточно.

Беллемар сообщила суду, что незадолго до инцидента посетила тренинг по культурной чувствительности и пыталась применить некоторые из полученных там советов при общении с пациенткой.

Что же касается пострадавшей, госпожа Оттава заявила в суде, что “не думала, что ситуация дойдет до увольнения”, и надеется, что две медсестры вернутся на свои рабочие места.

Пресс-секретарь управления здравоохранения региона Ланодьер заявила, что будет уважать решение арбитража и обеспечит восстановление Беллемар на работе.

В ближайшее время ожидается решение арбитража по делу второй уволенной медсестры.