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Общество Здоровье, медицина Нехватка персонала: половина машин скорой помощи Монреаля осталась на приколе

Нехватка персонала: половина машин скорой помощи Монреаля осталась на приколе

Olga Fedak Июн 25, 2022 Здоровье, медицина, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Работа Оставить комментарий 84 Просмотров

Зато оставшиеся на службе парамедики вскоре пересядут на электрические автомобили скорой помощи.

26 машин скорой помощи в Монреале и Лавале не смогли прийти на помощь пострадавшим в длинные выходные. В городах введена медицинская сортировка и приоритет вызовов определяется в зависимости от их срочности. Причина банальна для Квебека – на них просто некому работать.

Часть недостающего персонала временно заменили менеджеры и парамедики из других регионов.

“Если жизни человека не угрожает непосредственная опасность или нет непосредственной угрозы ухудшения состояния здоровья человека — такие звонки ставятся в режим ожидания”, — объяснила супервайзер Ванесса Грилло.

Компания Urgences Sante уверяет, что делает все возможное для найма персонала.

Парамедик на пенсии Хэл Ньюман опасается, что ситуация может привести к смертям, которых можно было бы избежать.

“Мы все воспитаны с идеей, что когда мы звоним в 911, помощь прибывает. И теперь это под вопросом, и это очень страшная ситуация”, – говорит он.

Всех, кто нуждается в несрочной медицинской помощи, просят звонить по номеру 811 или обращаться в отделения неотложной помощи (но и тут могут быть сложности).

Также в эти жаркие летние выходные врачи предупреждаеют людей о том, что нужно избегать обезвоживания и пить достаточное количество жидкости.

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