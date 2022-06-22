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Новости Авторы Меган Хорхенсен Рекордная нехватка рабочих рук в Канаде. Но зарплаты отстают от роста цен
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Людей не хватает, рабочие места пустуют.

Рекордная нехватка рабочих рук в Канаде. Но зарплаты отстают от роста цен

Megan Jorgensen Июн 22, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Общество, Работа, Экономика Оставить комментарий 69 Просмотров

Обнародованы цифры, согласно которым, в Канаде не хватает миллиона рабочих рук во многих отраслях

Все ищут работников, но не могут найти. В Канаде миллион рабочих вакансий.

Отдел Статистики Канады (Statistique Canada) – официальное подразделение правительства страны, сообщило во вторник, 21 июня 2022 года, что за три первых месяца года нехватка рабочих рук по всей Канаде побила все рекорды. К концу первого квартала года в стране были вакантны почти миллион рабочих мест. По сравнению с предыдущим периодом (последним кварталом прошлого года), число свободных мест, на которых не удаётся найти работника, увеличилось на 2,7%.

Самая серьёзная нехватка рабочих рук ощущается в области здравоохранения и социальной помощи, где, согласно подсчётам, нужно найти 136800 работников, чтобы ликвидировать нехватку персонала. По сравнению с последним кварталом прошлого года, необходимость в работниках возросла на 5%, а по сравнению с первым кварталом 2020 года – на 91%.

На втором месте по нехватке рабочих рук находится область строительства и ремонта помещений – всего в стране не хватает 81500 работников в этой области, что на 7,1% выше, чем в последнем квартале 2021 года.

Серьёзная нехватка ощущается в области производства продукции (на заводах, фабриках, мастерских по изготовлению товаров широкого потребления) и в розничной торговле (соответственно, запросы на персонал возросли на 5,3 и 12,8%.)

Уровень зарплат в целом и в среднем по Канаде за первый квартал года вырос на 3%, тогда как цены возросли на 5,8%, что показывает, насколько реальный уровень жизни снизился.

Из-за общей ситуации, связанной с нехваткой рабочих рук, ожидается рост зарплат во всех отраслях, но будет ли этот рост обгонять инфляцию или по меньшей мере соответствовать ей, весьма сомнительно.

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