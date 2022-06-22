В библиотеку возвращена книга с опозданием на полвека

Читательница взяла в библиотеке Ванкувера книгу и вернула с опозданием всего лишь на 51 год

Установлен рекорд по задержке с возвратом книги в библиотеку. Всего-то на 51 год задержала читательница. Подумаешь…

Кто из нас не забывал вернуть в библиотеку книгу в положенный срок, пусть первым бросит камень в забывчивого читателя из Ванкувера. Тем не менее, стремление вернуть книгу после опоздания больше, чем на полвека, всё же вызывает уважение.

Ванкуверская публичная библиотека сообщила, что 7 июня 2022 года на полку возвращена книга “Телескоп”, рассказывающая об устройстве и принципах работы телескопа, взятая читателем 20 апреля 1971 года то есть, более пятидесяти одного года назад. Дирекция даже подсчитала точное количество дней – читательница задержала возврат на 18 675 дней!

Имя забычивой дамы не сообщается, но подчёркивается, что хотя известны случаи, когда книги возвращались через несколько лет (как правило, их возвращали члены семьи скончавшегося человека, когда библиотечную книгу обнаруживали среди вещей покойного), всё же срок в 51 год является рекордным.

Книга была оставлена в ящике, куда читатели складывают возвращаемые книжки, но к книге была приложена записка: “Это из вашей библиотеки, мне очень жаль, что возвращаю с задержкой. На 51 год.”

Дирекция библиотеки подчернула, что книга в хорошем состоянии. Любопытно, что на первой страницы книги стоит штамп, предупреждающий, что с 1963 года за каждый день задержки штраф составляет 5 центов. Даже в ценах тех лет, штраф сегодня составил бы 930 долларов, хотя до начала пандемии каждый день присуждался штраф в 50 центов, но сегодня штрафы за задержки с возвратом отменены.