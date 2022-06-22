Рекордная жара в Манитобе

Казалось, только вчера по провинции пронеслась рекордная метель.

Пока жители Монреаля страдают от дождей, в прериях региструется рекордно высокая температура.

На выходных в Виннипеге термометры зафиксировали температуру 37 градусов Цельсия. Таким образом в городе побит рекорд, установленный в 1888 году. Тогда температура поднималась не выше 33.3 градусов.

Рекордные отметки температуры воздуха зарегистрированы в 18 муниципалитетах Манитобы. Однако они всё-таки ниже, чем а столице провинции.

На юго-востоке провинции всё ещё действует предупреждение министерства окружающей среды об опасно высокой температуре. Температура в регионе пока не опускается ниже 30-градусной отметки.