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Новости Новости Канады Рекордная жара в Манитобе

Рекордная жара в Манитобе

Olga Fedak Июн 22, 2022 Новости Канады, Природа, погода, экология Оставить комментарий 43 Просмотров

Казалось, только вчера по провинции пронеслась рекордная метель.

Пока жители Монреаля страдают от дождей, в прериях региструется рекордно высокая температура.

На выходных в Виннипеге термометры зафиксировали температуру 37 градусов Цельсия. Таким образом в городе побит рекорд, установленный в 1888 году. Тогда температура поднималась не выше 33.3 градусов.

Рекордные отметки температуры воздуха зарегистрированы в 18 муниципалитетах Манитобы. Однако они всё-таки ниже, чем а столице провинции.

На юго-востоке провинции всё ещё действует предупреждение министерства окружающей среды об опасно высокой температуре. Температура в регионе пока не опускается ниже 30-градусной отметки.

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