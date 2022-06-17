Грозы с градом, ураганы и ветер. Квебекское лето в разгаре

Ураган, гроза и град – каждый житель очень рад. Нас всех ливнем затопило, значит лето наступило (это стих о Квебеке)

Никогда не было, и вот опять – Квебек залит проливными дождями, наступил апокалипсис, что-то пошло не так.

Четверг, 16 июня, прошёл под знаком урагана. Редкий житель Квебека может похвастаться тем, что его непогода (если мягко выражаться) обошла стороной. Практически весь юг, центр и восток провинции подверглись в четверг неспровоцированной агрессии со стороны погоды.

Результаты операции, проведённой стихией против Квебека, плачевны. Сотни автомобилей попали под потоки воды и вышли из строя. Но это полбеды. Хуже то, что к полуночи не менее 20 тысяч семей оставались без света, хотя ситуация улучшилась в сравнении с 16 часами, когда не менее шестидесяти тысяч семей остались без электричества. Самые тяжёлые последствия были в Монтережи, где не менее двадцати тысяч семей оказались отключёнными от внешнего мира.

В Монреале были затоплены несколько переездов под мостами, а десятки улиц оказались под водой. Синяя ветка метро встала от первой до последней станции из-за подтопления путей (каким-то образом вода прорвала оборону туннелей). Ветка стояла примерно с 16 часов до 20.30.

В довершние несчастий природа наносила удары градом. Градины достигали пары сантиметров в диаметре и серьёзно проверяли на прочность стёкла и крыши автомобилей, не говоря уже о головых припоздавшихся прохожих.

В аэропорту Монреаля царил хаос. Мало того, что десятки рейсов были отложены или отменены из-за грозы, но прибывшие на место после долгого перелёта пассажиры несколько часов не могли получить багаж из-за того, что сгрузить чемоданы из самолётов и доставить их в зал прилёта оказалось невозможно из-за “серьёзных опасений несчастных случаев по причине возможного удара молнии в момент выгрузки багажа” (так поясняли ситуацию службы аэропорта). Царили неразбериха и хаос, и положение наладилось лишь к позднему вечеру.

Хотя штормовое предупреждение было сделано – и поступило, очевидно, на все мобильные телефоны – в 15.28, но многие жители ушли на работу утром, оставив окна открытыми. Так что просьба закрыть окна, оставаться дома и не подходить к внешним стенам зданий (во избежание ударов молнии) для многих жителей запоздала. Количество квартир и домов, где внутренние помещения оказались залиты потоками воды, неисчислимо.

Пара фотографий, иллюстрирущих положение, которые любезно были присланы нам читателями и публикуются с их позволения:

Проезд под шоссе в районе Акади. Типичная монреальская картина 16 июня:

Хаос в аэропорту. Бюрократия на высоте, всё остальное не работает: