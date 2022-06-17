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Общество Здоровье, медицина COVID-19 Депутатам можно не прививаться: палата общин отменяет мандат на вакцинацию
Птичку жалко. Фото THE CANADIAN PRESS

Депутатам можно не прививаться: палата общин отменяет мандат на вакцинацию

Olga Fedak Июн 17, 2022 COVID-19, Новости Квебека и Монреаля, Политика Оставить комментарий 31 Просмотров

Возможно, законодатели подадут пример и работодатели по всей стране перестанут требовать прививки для выхода на работу.

Лидер Палаты представителей правительства Марк Холланд внес предложение о приостановке требования о вакцинации в четверг. Оно получило единодушную поддержку со стороны всех сторон. Однако действующий в Палате представителей мандат на ношение масок остается в силе.

Члены парламента заговорили о возможности отмены прививочного мандата на этой неделе после того, как федеральное правительство объявило об отмене обязательной вакцинации от COVID-19 для государственных служащих, а также для внутренних и внешних канадских путешественников.

Мандат на вакцинацию требовал, чтобы любой, кто входит в здание Палаты общин, был полностью вакцинирован против COVID-19. Он действовал с первого дня работы 44-го парламента в ноябре 2021 года.

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