рынок недвижимости в ожидании повышения процентной ставки

По мнению экономистов, на фоне сохраняющейся высокой инфляции ожидается повышение ключевой ставки до 2,25% в конце лета и до 2,5% или даже до 2,75% в конце года

Результаты опроса Банка Manulife вречатляют. Почти каждый четвертый домовладелец говорит, что ему придется продать свой дом, если процентные ставки еще больше возрастут. И не менее 18 % домовладельцев считают, что у них больше нет средств для оплаты принадлежащего им жилья.

В заявлении учреждения говорится о недовольстве покупателей? Опрос Банка Manulife был проведен в период с 14 по 20 апреля. Затем Банк Канады предпринял повышение своей ключевой ставки на 50 базисных пунктов, которое было добавлено к 25 пунктам марта, и повысило ее до 1 %. Теперь с июня эта ставка составляла 1,5%, и это будет полпути к ожидаемому ужесточению, если учесть, что Банк Канады повысил ставку на 50 базисных пунктов. Так нам удастся справиться с инфляцией?

По мнению экономистов, на фоне сохраняющейся высокой инфляции ожидается повышение ключевой ставки до 2,25% в конце лета и до 2,5% или даже до 2,75% в конце года. Со своей стороны, прогнозы, наблюдаемые на рынке облигаций, основаны на целевой ставке в размере 3% в следующем году, что далеко не соответствует 1,75% до пандемии. Если центральный банк будет вынужден выйти за пределы так называемой нейтральной ставки, посадка, скорее всего, будет ощущаться гораздо сильнее.

Более того, еще до этого ожидаемого всплеска почти половина респондентов заявили, что им будет трудно справиться с непредвиденными расходами или что они пересмотрят свои планы на летние каникулы. Более конкретно, 42 процента указывают на то, что их расходы превышают их доходы.

Что касается доступности недвижимости, то 71% респондентов опроса, проведенного в июне 2021 года, не являющихся владельцами своего дома, заявили, что они обеспокоены тем, что не смогут сэкономить достаточно денег, чтобы купить его. Сегодня рынок жилья стал совершенно недоступным для двух третей опрошенных.

Напротив, менее половины опрошенных говорят, что они готовы к повышению процентных ставок (46 %), инфляции (42 %) и цен на жилье (40 %), « что подчеркивает, насколько вредным может быть дальнейшее повышение этих показателей для населения”. многие канадцы”, – отмечает Banque Manuvie.

Не говоря уже о том, что доля непогашенных ипотечных кредитов с плавающей ставкой увеличилась с 28,1% в четвертом квартале 2021 года до 30,7% в первом квартале 2022 года, сообщает нам статистическое управление Канады.

Федеральное агентство опубликовало в тот же день, что и Manuvie, свои отчеты о национальном балансе и финансовых потоках за первый квартал 2022 года. В частности, было отмечено, что задолженность домохозяйств на кредитном рынке в пропорции к располагаемому доходу снизилась до 182,5% в первом квартале после достижения максимума в 185% тремя месяцами ранее. Это “улучшение” не чуждо тому факту, что задолженность домохозяйств росла медленнее, чем располагаемый доход, – на +2% и +3,3% соответственно.

Кроме того, коэффициент обслуживания долга домашних хозяйств, который представляет собой общий объем обязательных выплат основного долга и процентов по долгу на кредитном рынке в пропорции к располагаемому доходу, составил 13,48% в первом квартале по сравнению с 13,72% в четвертом квартале прошлого года. 2021 год. « Это первое снижение со второго квартала 2021 года», – сообщает статистическое управление Канады, добавив, что располагаемый доход домохозяйств до уплаты процентов увеличился на 3,2% по сравнению с увеличением выплат по общей задолженности на 1,5%.

Но опять же, речь идет о первом квартале 2022 года, в котором начинается ужесточение денежно-кредитной политики Центрального банка с первым повышением его ключевой ставки на 25 пунктов в марте.

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Ольга Успенская

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