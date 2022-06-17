На военном борту генерал-губернатора Канады неплохо кормят

Канадские военные потратили больше $70 тыс. на бортовое питание во время восьмидневной поездки генерал-губернатора страны Мэри Саймон.

Канадские военные потратили больше $70 тыс. на бортовое питание во время восьмидневной поездки генерал-губернатора страны Мэри Саймон. Об этом сообщает CBC News.

Это стало причиной разбирательства в парламенте страны. Депутат-консерватор Майкл Барретт запросил детали расходов, после чего опубликовал полученный ответ.

По данным отчета, на который ссылается издание, расходы на питание включают «стоимость продуктов питания, безалкогольных напитков и сопутствующие сборы, в том числе обработку и доставку питания, хранение, уборку и утилизацию международных отходов, аэропортовые сборы, административные сборы, сборы за безопасность и местные налоги».

Минобороны Канады заявило CBC, что указанная в отчете сумма была максимальной, а фактически было потрачено меньше денег. При этом счет включает расходы на еду для 29 пассажиров и 17 членов экипажа, включая охрану.

«Хотя мы всегда стремимся свести к минимуму расходы на питание, услуги кейтеринга доступны только у избранных поставщиков, как это определено различными аэропортами и местными властями, при этом стоимость устанавливается этими поставщиками», — написал представитель министерства национальной обороны Даниэль Ле Бутилье.

Однако копию меню издание пока не получило. Тем не менее, канадское минобороны уточнило, что алкогольные напитки на борту не входят в стоимость питания и пассажиры военных правительственных рейсов заказывают их сами.

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила CBC News в среду, что «финансовая ответственность имеет решающее значение».

«Я глубоко верю в важность благоразумия. У меня нет комментариев по этому конкретному вопросу, который вы поднимаете, но я скажу, что по всем направлениям я верю в финансовую ответственность», — приводит издание слова министра.

Ранее Анита Ананд пообещала искоренить сексуальные преступления в армии. За основу работы она намерена взять 48 рекомендаций, сделанных бывшей судьей Верховного суда Канады Луизы Арбур по итогам исследования обстановки в войсках.

«Я полностью понимаю скептицизм по поводу того, что на этот раз все изменится. Все, что я могу сказать, это то, что вы увидите прогресс в этом году. Я считаю, что это ключевой момент для канадских военных», — сказала Ананд.