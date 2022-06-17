Макрон допустил возможность своего визита в Россию

Вероятность визита президента Франции Эммануэля Макрона в Россию есть, об этом рассказал сам президент 16 июня в интервью телеканалу TF1.

Вероятность визита президента Франции Эммануэля Макрона в Россию есть, об этом рассказал сам президент 16 июня в интервью телеканалу TF1.

При этом Макрон считает, что для приезда в Россию необходимо получить сигнал от его российского коллеги Владимира Путина.

«Чтобы сейчас отправиться в Россию, необходимы предварительные условия, сигналы со стороны президента России Владимира Путина», — сказал Макрон.

Макрон настаивает на продолжении переговоров с Россией. Сейчас французский президент находится с официальным визитом в Киеве. Он приехал в столицу Украины вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

И еще одна новость. Готовность дать Украине статус кандидата в Евросоюз уже заявили некоторые страны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В интервью Макрон заявил: «Мы не имеем права сейчас… в такой сложный момент сказать украинцам — „приходите позже“. Так что мы должны подать им сигнал уже сейчас: да, мы готовы сейчас предоставить вам статус кандидата».

Ранее Эммануэль Макрон сказал, что Франция, Германия, Италия и Румыния поддержат решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Официальный представитель ЕК Эрик Мамер 14 июня заявил, что Еврокомиссия 17 июня будет обсуждать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Напомним, статус кандидата на вступление в Евросоюз может сохраняться за страной в течение длительного времени. Так, Турция является кандидатом в ЕС с 1999 года.