ФРГ начала переговоры с Канадой по возврату оборудования «Северный поток»

Оборудование для газопровода «Северный поток», переданное в Канаду для обслуживания, стало предметом переговоров властей североамериканской страны и правительства ФРГ

Оборудование для газопровода «Северный поток», переданное в Канаду для обслуживания, стало предметом переговоров властей североамериканской страны и правительства ФРГ, 16 июня сообщает Reuters со ссылкой представителя канадского министерства природных ресурсов.

«Мы работаем над принятием решения», — говорится в сообщении канадских властей без каких-либо дополнительных комментариев.

Ранее сообщалось, что у «Газпрома» возникли проблемы с ремонтом турбин газокомпрессорной станции «Северного потока». После 10 лет эксплуатации им потребовался ремонт, который можно произвести только в Монреале.

Представитель Siemens 14 июня сообщил, что из-за антироссийских санкций возникли проблемы с возвращением из ремонта турбин. Турбины компании Siemens должны каждые 3-4 года проходить плановый ремонт, который осуществляется на заводе в Монреале.

До этого сообщалось, что из-за проблем со своевременным возвратом с ремонта оборудования был сокращен объем прокачки газа по «Северному потоку».