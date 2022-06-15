В Германию из Канады не вернулась турбина «Северного потока»

Невозможность возвращения «Газпрому» газовых турбин Siemens после их ремонта подтвердил концерн, сообщает 14 июня газета Berliner Zeitung.
Газпром сократил поставки газа в Европу на 40% из-за остановки двух газовых турбин на компрессорной станции «Портовая». Корпорация обвинила в этом производителя турбин Siemens. Пресс-служба концерна подтвердила, что не может вернуть отремонтированную турбину Газпрому.
Турбины компании Siemens должны каждые 3-4 года проходить плановый ремонт, который осуществляется на заводе в Монреале. Однако из-за антироссийских санкций Siemens не может вернуть отремонтированную турбину Газпрому и не может доставить для ремонта в Канаду вторую турбину.
«Siemens Energy поставила газовые турбины для компрессорной станции газопровода „Северный поток-1“ в России в 2009 году. Газовые турбины приводят в действие компрессоры, необходимые для повышения давления природного газа в трубопроводе Nord Stream 1. Это так называемые авиационные конвертированные газовые турбины, произведенные в Канаде и эксплуатируемые уже более десяти лет», — сообщает пресс-служба концерна.
Siemens сообщила также, что уведомила правительства Германии и Канады о ситуации.
«Мы проинформировали правительства Канады и Германии и работаем над жизнеспособным решением», — сообщает концерн.