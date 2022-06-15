В Германию из Канады не вернулась турбина «Северного потока»

Невозможность возвращения «Газпрому» газовых турбин Siemens после их ремонта подтвердил концерн

Невозможность возвращения «Газпрому» газовых турбин Siemens после их ремонта подтвердил концерн, сообщает 14 июня газета Berliner Zeitung.

Газпром сократил поставки газа в Европу на 40% из-за остановки двух газовых турбин на компрессорной станции «Портовая». Корпорация обвинила в этом производителя турбин Siemens. Пресс-служба концерна подтвердила, что не может вернуть отремонтированную турбину Газпрому.

Турбины компании Siemens должны каждые 3-4 года проходить плановый ремонт, который осуществляется на заводе в Монреале. Однако из-за антироссийских санкций Siemens не может вернуть отремонтированную турбину Газпрому и не может доставить для ремонта в Канаду вторую турбину.

«Siemens Energy поставила газовые турбины для компрессорной станции газопровода „Северный поток-1“ в России в 2009 году. Газовые турбины приводят в действие компрессоры, необходимые для повышения давления природного газа в трубопроводе Nord Stream 1. Это так называемые авиационные конвертированные газовые турбины, произведенные в Канаде и эксплуатируемые уже более десяти лет», — сообщает пресс-служба концерна.

Siemens сообщила также, что уведомила правительства Германии и Канады о ситуации.

«Мы проинформировали правительства Канады и Германии и работаем над жизнеспособным решением», — сообщает концерн.