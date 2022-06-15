Папа римский назначил нового местоблюстителя Мальтийского ордена: это канадец

Фра Джон Т. Данлэп, член Суверенного Совета был назначен Папой Франциском лейтенантом Великого Магистра Суверенного Мальтийского Ордена. Он сменил Фра Марко Луццаго, скончавшегося 7 июня 2022 года.

Местоблюстителем Мальтийского ордена назначил канадского юриста Джона Данлэпа папа Римский Франциск, 13 июня сообщает пресс-служба ордена.

Фра Джон Т. Данлэп, член Суверенного Совета был назначен Папой Франциском лейтенантом Великого Магистра Суверенного Мальтийского Ордена. Он сменил Фра Марко Луццаго, скончавшегося 7 июня 2022 года.

В своем письме о назначении Папа Франциск заявляет, что «внезапный уход лейтенанта Великого Магистра фра Марко Луццаго за несколько месяцев до празднования Чрезвычайного генерального капитула повергает Мальтийский орден в смятение и неопределенность».

Решение Папы Франциска позволит Мальтийскому Ордену ускорить процесс реформ и вскоре после этого вернуться к обычному управлению под руководством Великого Магистра.

Брат Джон Т. Данлэп был приведен к присяге вчера, 14 июня 2022 года, в церкви Санта-Мария-ин-Авентин перед кардиналом Сильвано Мария Томази и Верховным советом Мальтийского ордена в конце торжественных похорон фра Марко Луццаго.

Фра Джон Т. Данлэп родился в Оттаве, Канада, в 1957 году. После учебы в Университете Ниццы он окончил Оттавский университет, а затем получил степень доктора юридических наук в Университете Западного Онтарио. Университет Джона Кэбота в Риме присвоил ему звание почетного доктора государственной службы.

Юрист, пользующийся международным уважением, с 1997 года является юрисконсультом Постоянной миссии наблюдателя Святого Престола при ООН.

Принятый в Мальтийский Орден в 1996 году, он принял временные обеты Рыцаря Справедливости в 2004 году. В 2006 году он был избран первым регентом (религиозным настоятелем) Подприората Богоматери Лурдской, базирующегося в Нью-Йорке. 7 июня 2008 года он принял торжественную клятву первого американского члена ордена.

В 2009 году Данлэп был избран на пятилетний срок членом Суверенного совета. Он был переизбран еще на пятилетний срок Генеральным Капитулом — выборным органом Ордена — в 2014 и 2019 годах.

Более десяти лет он служил в Мальтийском Ордене в качестве председателя Комитета по защите имен и гербов и представителя в Альянсе орденов Святого Иоанна.