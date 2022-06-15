Президент Грузии призвала сограждан на акцию «Мы хотим в Европу»

Всем гражданам Грузии, которые хотят вхождения страны в Евросоюз, нужно выйти на акцию в Тбилиси, заявила президент республики Саломе Зурабишвили 14 июня на брифинге.

Всем гражданам Грузии, которые хотят вхождения страны в Евросоюз, нужно выйти на акцию в Тбилиси, заявила президент республики Саломе Зурабишвили 14 июня на брифинге.

Акция должна пройти 16 июня на площади Европы. Президент призвала членов политических партий прийти как простые граждане, чтобы показать Европе, как едино грузинское общество в стремлении войти в ЕС. Она также пригласила на акцию послов Евросоюза и других европейских государств.

«Там не будет выступлений, заявлений, плакатов. Если кто-то захочет спеть, пусть споет. В остальном мы будем только стоять в знак того, что для наших детей, для будущего поколения мы хотим Европу», — сказала Зурабишвили. Кроме того, она также призвала не проводить протестную акцию, объявленную на 20 июня.

Напомним, в начале марта Украина, Молдавия и Грузия подали заявки на вступление в ЕС. Ожидается, что Брюссель примет решение по этим странам 23 или 24 июня. В Тбилиси ожидание проходит напряженно, так как в Европарламенте обвинили «Мечту» в отступлении от «демократического курса».

Но не все думают именно так. Члены движения «Альтернативная Грузия», выступающего за сохранение традиционных ценностей, будут готовы защищать парламент от протестующих на следующей неделе, сообщил один из лидеров движения Кока Моргошия 14 июня телеканалу «Пирвели».

«Насколько нам известно, с 20 по 24 июня запланировано два или три митинга. Есть вероятность, что организаторы будут нагнетать обстановку», — сказал активист.

Он сообщил, что члены движения будут находиться недалеко от протестующих. Если те начнут прорываться в парламент, то традиционалисты будут этому мешать. Если же всё пройдет спокойно, то «Альтернативная Грузия» не будет вмешиваться. «Мы надеемся, что полиция не будет нуждаться в защите, но, если наша страна будет нуждаться в ней, мы не будем полагаться только на полицию», — подчеркнул Моргошия.

Напомним, оппозиционные движения Грузии 20 июня отмечают «ночь Гаврилова». В тот день в Тбилиси, в здании парламента проходил съезд Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Депутату Госдумы от КПРФ Гаврилову, как председателю МАП, предложили сесть в кресло спикера парламента. Когда он сел, появились депутаты от оппозиции и стали кричать, что Грузии нанесено оскорбление. С их подачи в Тбилиси начались беспорядки.