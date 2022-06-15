Недвижимость: переменная или фиксированная ставка лучше?

Ожидается дальнейшее повышение, возможно, даже до 3%, что усилит опасения домовладельцев по поводу того, что ипотека будет оплачена.

1 июня 2022 года Банк Канады повысил свою ключевую ставку до 1,5 % , пытаясь сдержать стремительную инфляцию. Ожидается дальнейшее повышение, возможно, даже до 3%, что усилит опасения домовладельцев по поводу того, что ипотека будет оплачена. О чем они беспокоятся и что они могут сделать, чтобы уменьшить свой финансовый стресс?

Переменные ставки оставались на очень привлекательных уровнях с начала пандемии, что позволило снизить ежемесячные выплаты семьям по сравнению с фиксированной ставкой. Но это меняется. Риск финансового шока высок для этих заемщиков, поскольку повышение немедленно распространяется на переменные ставки, а следовательно, и на ежемесячные платежи.

Однако управляющий Банком Канады Тифф Маклем недавно предположил, что ключевая ставка может вырасти еще на 1,50 пункта до 3%.

По словам Филиппа Лиможа Рэтте, ипотечного брокера, у новых покупателей есть много опасений: “из-за переоценки, высоких цен на жилье и ставок, которые выросли более чем вдвое за последний год, есть некоторые, кто разочарован. Они обеспокоены повышением переменных ставок и считают, что фиксированные ставки уже слишком высоки, по крайней мере, на 4 %».

Филипп Лимож Рэтте советует своим клиентам как можно скорее заморозить ставку, чтобы избежать колебаний. «Большинство банков предоставляют эту возможность сроком на 120 дней, а некоторые разрешают ее на срок до одного года путем повышения ставки”»

По данным Управления по финансовым рынкам, для тех, у кого уже есть владельцы, можно превратить кредит с плавающей ставкой в кредит с фиксированной ставкой. К сожалению, эта фиксированная ставка, скорее всего, будет выше, чем у них было бы при подписании ипотеки, поскольку процентные ставки уже выросли, и ожидается дальнейшее повышение.

История учит нас, что переменные ставки обычно дешевле для покупателей, с потенциальной экономией в несколько тысяч долларов в конце срока их действия. Просто сохраняйте хладнокровие и оценивайте, какой выбор наиболее выгоден для всех.

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Ольга Успенская

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