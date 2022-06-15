Большой Приз Формулы 1 в Монреале. Перекрываются улицы, мосты и туннели

В выходные дни в Монреале состоятся гонки Формулы 1 на Большой Приз. Движение будет затруднено

В выходные дни ограничивается движение в Монреале и на Южном Берегу в связи с гонками Формулы.

В связи с проведением гонок Формулы 1, где самые знаменитые гонщики мира собираются соревноваться за право обладания Большим Призом, ожидается наплыв тысяч туристов из других районов Квебека, всей Канады и других стран. В центре Монреаля и в городах Южного Берега движение автомобилей будет затруднено.

В первую очередь необходимо сказать, что будет полностью закрыт для движения мост-туннель Louis-Hyppolite-La Fontaine. К тому же, будет перекрыт участок шоссе №25, ведущий на Южный Берег, а также вьезды и выезды с шоссе №20 и №30.

В центре города ожидаются перекрытия отдельных участков центральных улиц, включая улицу Шербрук Est, подьездные пути к мосту Картье и другие, а там, где они будут открыты, возможны серьёзные пробки. Водителей просят, по возможности, избегать центра Монреаля, избегать движения по мостам, связывающим Южный Берег и Монреаль и внимательно следить за временными знаками, регулирующими движение.

Ограничения движения вступают в 00.30 минут в ночь с пятницы на субботу, и будут сняты в 5 утра понедельника.

Впрочем, ходят слухи (ничем не подтверждённые, но повторяемые в выпусках радиостанции Radio Circulation 730, специализирующейся на оценке уличного движения), городские власти могут ещё изменить свои решения о грядущих больших перекрытиях улиц, так что остаётся ждать.

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