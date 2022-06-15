Гонки Формулы 1 в Монреале. Выходные будут насыщены ревом моторов!

В эти выходные – 17-19 июня – состоятся гонки на Большой Приз Формулы 1. Впервые после двухлетнего перерыва. Ожидается рекордное число туристов

Все на гонки! Формула 1 против пандемии Ковида-19. Кто кого оборет?

После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией Ковида-19, в Монреаль возвращаются гонки Формулы 1. В субботу и воскресенье десятки гонщиков будут биться за обладание Большим Призом, а десятки тысяч зрителей внимательно следить за развитием событий. Болельщики уже прибывают в Монреаль, а хорошие солнечные дни способствуют экскурсиям туристов по городу и заполняемости баров, ресторанов и кафе.

Отдел Туризма Монреаля считает, что в эти выходные будет поставлен рекорд по количеству туристов выходного дня, которые посетят город в эти два дня. Многочисленные отели уже объявили о том, что все номера в них заняты, забронировать уже ничего невозможно, кто не успел, тот опоздал.

Более того, коммерсанты-оптовики говорят о том, что на складах, не готовых к такому наплыву туристов, закончились напитки и запасы еды для ресторанов – даже шампанского не хватает, и рестораны вынуждены ждать, когда его завезут на оптовые склады. Любопытно, что даже организаторы Формулы 1 признали, что им пока не удалось закупить необходимое количество бутылок искристых вин.

Ещё необходимо отметить и тот факт, что организаторы Формулы 1 признали нехватку персонала – людей не только не хватает, но и подготовка их задерживается, что, опять же, может вызвать сложности в проведении мероприятия.

Монреальские гонки на Большой Приз Формулы 1 – девятый раунд 2022 года. Первый раунд проходил в Бахрейне 18-20 марта, а предыдущий – восьмой, в Азербайджане, с 10 по 12 июня. Следующий же, десятый, пройдёт в Великобритании с 1 по 3 июля. Всего в сезоне 2022 года 22 раунда, последний – двадцать второй, состоится в Абу Даби 18-20 ноября.

Финальная гонка в Монреале состоится в воскресенье, 19 июня, с 14 до 16 часов на трассе Gilles-Villeneuve. Первый раз гонки Формулы 1 проводились в Монреале в 1978 года.

Хотя гонки ещё не начались, события вокруг них уже привлекают внимание – 14 июня один из ведущих гонщиков опоздал на самолёт, и поэтому своевременное прибытие его остаётся под вопросом.

Народ в Монреаль подтягивается. Будет весело.

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