Подписаться на рассылку
Экономика Бизнес Браузер Интернет Эксплорер уходит на пенсию. Майкрософт прекращает его поддержку
IE
Узнаваемое лого Интернет Эксплорер.

Браузер Интернет Эксплорер уходит на пенсию. Майкрософт прекращает его поддержку

Megan Jorgensen Июн 15, 2022 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Общество, Экономика Оставить комментарий 46 Просмотров

Браузер Интернет Эксплорер прекращает свою работу после десятков лет службы. Мир прощается с одним из самых популярных браузеров конца прошлого века

Майкрософт объявил о том, что со среды, 15 июня 2022 года, компания прекращает поддержку браузера Internet Explorer.

Запущенный в 1995 году, в конце 20 века браузер Internet Explorer был самым популярным движком в мире. Практически у всех пользователей Интернета он, если и не был основным, то всё равно был установлен, наряду с другими, менее популярными браузерами. Но по мере появления новых движков и их развития, IE терял популярность. Наконец, год назад Майкрософт объявил о заслуженном уходе Internet Explorer на пенсию. Фирма заменила его на браузер Edge, который появился на рынке в 2015 году, ну, а конкуренцию ему составили также популярнейшие браузеры Chrome, FireFox, Safari, Bravo, Opera и другие.

В 1995 году самым популярным браузером был Netscape Navigator, но после появления IE Нетскейп быстро сдался, так как Майкрософт интергировал Internet Explorer в свою систему Windows. В первое десятилетие 21ого века многие пользователи стали обращать внимание на относительную медлительность IE в сравнении с новыми системами, и к 2010 году его стали использовать лишь 10% пользователей. Сегодня во всём мире 65% пользователей пользуются Chrome, 20% – Safari (система, разработанная Apple), а FireFox и Edge занимают по 5% рынка. Internet Explorer установлен примерно у 10% пользователей, но в реальности им пользовались менее 1%. Покойся с миром, Internet Explorer.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal