Браузер Интернет Эксплорер уходит на пенсию. Майкрософт прекращает его поддержку

Браузер Интернет Эксплорер прекращает свою работу после десятков лет службы. Мир прощается с одним из самых популярных браузеров конца прошлого века

Майкрософт объявил о том, что со среды, 15 июня 2022 года, компания прекращает поддержку браузера Internet Explorer.

Запущенный в 1995 году, в конце 20 века браузер Internet Explorer был самым популярным движком в мире. Практически у всех пользователей Интернета он, если и не был основным, то всё равно был установлен, наряду с другими, менее популярными браузерами. Но по мере появления новых движков и их развития, IE терял популярность. Наконец, год назад Майкрософт объявил о заслуженном уходе Internet Explorer на пенсию. Фирма заменила его на браузер Edge, который появился на рынке в 2015 году, ну, а конкуренцию ему составили также популярнейшие браузеры Chrome, FireFox, Safari, Bravo, Opera и другие.

В 1995 году самым популярным браузером был Netscape Navigator, но после появления IE Нетскейп быстро сдался, так как Майкрософт интергировал Internet Explorer в свою систему Windows. В первое десятилетие 21ого века многие пользователи стали обращать внимание на относительную медлительность IE в сравнении с новыми системами, и к 2010 году его стали использовать лишь 10% пользователей. Сегодня во всём мире 65% пользователей пользуются Chrome, 20% – Safari (система, разработанная Apple), а FireFox и Edge занимают по 5% рынка. Internet Explorer установлен примерно у 10% пользователей, но в реальности им пользовались менее 1%. Покойся с миром, Internet Explorer.