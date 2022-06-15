Геополитика для думающих: США решили ежемесячно выделять по $1,5 млрд правительству Украины

Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 15 июня 2022.
Все новости геополитики в мире без фейков и вбросов без чёткой привязки к какой-либо стороне из разных, часто полярных источников.
Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 15 июня 2022. Новости одной строкой:
- Администрация президента США решила ежемесячно выделять Украине по $1,5 млрд для поддержания работы правительства, заявил первый заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.
- В Китае вводят положения об армейских действиях “невоенного характера”
- В Греции ждут скорого повышении напряженности в Эгейском море.
- В Швейцарии воздушное пространство страны было полностью закрыто для полёта всех гражданских самолётов в течение восьми часов. Официальное пояснение – сбой системы контроля из-за бага в программе.
- Япония и Австралия объявили об усилении сотрудничества в военной сфере в связи с “возрастающей угрозой со стороны Китая” в бассейне Тихого океана.
- Украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования, в которых участвуют спортсмены из России и Беларуси — министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
- Кудрин назвал космическую госпрограмму «наименее успешной» в России.
- Белый дом сообщает, что 13-16 июля Байден посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Это будет его первый визит на Ближний Восток в качестве президента.
- Минфин США продлил лицензию российским банкам на сделки, связанные с энергетикой. Обновленная лицензия позволяет совершать финансовые операции, связанные с энергоносителями, до 5 декабря 2022 года. Транзакции разрешаются с банками: «Открытие», Альфа-банком, ВТБ, Совкомбанком, ВЭБ РФ, ЦБ РФ или их дочерними структурами.
- Молдавия сможет вступить в ЕС только через Румынию — МИД Приднестровья.
- У российских чайных фабрик возникли проблемы с чайными пакетиками — бумага для них попала под санкции.
- Внимание России к Сирии в связи со спецоперацией на Украине не ослабло, заявил спецпредставитель президента РФ.
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Самая милая «война» в мире закончилась. Территориальный спор между Данией и Канадой за остров Ганса разрешён. ЕС и Канада теперь будут иметь общую сухопутную границу.
- Власти Турции проводят переговоры с 10 странами, в том числе с Украиной, об аренде земель для сельскохозяйственного производства.
- Бывший глава офиса Кудрина (ключевой советник Путина по финансам) завёл телеграм-канал, где честно пишет про экономику страны, раскрывает хитрости банков и объясняет, что сейчас делать с деньгами, пока они не превратились в фантики.
- Шанхайская организация содружества (ШОС) рассмотрит заявки около 10 стран на участие в её деятельности. В организацию сейчас входят Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В сентября Иран официально примет участие как полноправный член ШОС.
- Власти США, потеряли контроль над принятыми ими же антироссийскими санкциями. Об этом сообщает Bloomberg.▪️Изначально Вашингтон приветствовал инициативы по сворачиванию бизнеса в России таких корпораций, как McDonald’s или Shell. Однако теперь в администрации президента Джо Байдена, похоже, пришли к пониманию истинных последствий таких решений и пошли на попятную.
▪️Инфляция в США – на максимуме за 40 лет, рейтинг Байдена – на историческом минимуме, а промежуточные выборы – уже в ноябре. На этом фоне – администрации главы Белого Дома приходится работать с американскими компаниями в ручном режиме.
▪️Бизнес стремится порвать деловые связи из опасения вторичных санкций, а чиновники объясняют, что например продовольствие – это исключение. Можно закупать, страховать и импортировать его из России без ограничений.
- IKEA продаст все четыре свои фабрики в России – в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.
- После того, как Тегеран выступил с угрозами греческому судоходству в Персидском заливе, Греция освободила танкер «Лана» под иранским флагом (ранее известный как «Пегас»), который удерживался с апреля.
- В 2021 году каждую минуту ядерные державы мира тратили $156 841 на разработку и производство ядерного оружия и средств его доставки, подсчитали аналитики Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия. Девять “ядерных” стран потратили в 2021 году на создание почти 13 тыс. единиц ядерного оружия 82,4 млрд долл. США. Общие траты по странам за 2021 г.: США – $44,2 млрд, Китай – $11,7 млрд, Россия – $8,6 млрд, Великобритания – $6, 8 млрд, Франция – $5,9 млрд, Индия – $2,3 млрд, Израиль – $1,2 млрд, Пакистан – $1,1 млрд, Северная Корея – $642 млн.
- Санкции против России ударят по американским пенсионным фондам. Руководство финансового гиганта Pimco (Pacific Investment Management Co.) подготовило доклад для Минфина США, оценивающий убытки, с которыми столкнутся пенсионные фонды США в случае вынужденного списания российских активов.
- Глава Минэкономразвития РФ Решетников: Инфляция в России будет ощутимо ниже по сравнению с теми параметрами, что мы давали ранее. Глубина спада в экономике РФ тоже может оказаться ниже. Укрепляющийся рубль является вызовом для российской экономики.
- Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт заявил, что Запад по-прежнему оказывает давление на членов лиги, настаивая на официальных осуждениях России за ее операцию на Украине и голосовании против Москвы на международных форумах.
- Львовский суд запретил Социалистическую партию Украины. Её имущество будет передано государству.
- В Китае возмутились намерением властей США вести прямой диалог с Тайванем.
- Турция, Россия и Украина сформировали открытый канал связи по линии Минобороны для урегулирования «зерновой проблемы», пишет РИА Новости со ссылкой на турецкое ТВ.
- В группировку турецких спутников в космосе к 2023 году войдут 10 аппаратов.
- КНДР попросила Китай возобновить железнодорожное сообщение между двумя странами.
- Столтенберг: НАТО поддерживает усилия Турции по обеспечению вывоза зерна с Украины.
Достоверность информации проверена с использованием онлайн-инструментов для борьбы с фейками:
- tineye.com — сервис по поиску первоисточника фото.
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- exif.regex.info — сервис, позволяющий определить дату фото.
- www.metadata2go.com — проверка метаданных фото и видео.
- findclone.ru — поиск страницы человека во «ВКонтакте».
- pimeyes.com/en — поиск человека по фотографии.
- theinpaint.com — Удаление объекта с изображения. Например, берёте фотографию человека, удаляете его с фото, оставляя только фон, а затем загружаете в «Яндекс. Картинки». В ряде случаев поисковик может показать, где было сделано фото.
- citizenevidence.amnestyusa.org — сервис, позволяющий проверить настоящую дату публикации видео на YouTube.
❗️Источник:– geoprosto
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