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Новости Новости Квебека и Монреаля В Монреале снова штормовое предупреждение

В Монреале снова штормовое предупреждение

Olga Fedak Июн 15, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Природа, погода, экология Оставить комментарий 132 Просмотров

Прошлый шторм принес убытки в 70 миллионов только Гидро-Квебеку. Огромные потери также понесли собственники жилья.

Министерство окружающей среды Канады сообщает, что жаркая и влажная погода в Монреале на этой неделе готова вылиться сильными дождями. В четверг части Квебека стоит готовиться к грозе.

Особое положение о погоде действует для следующих регионов:

  • Мон-Лорье
  • Мон-Тремблан – район Сент-Агат
  • Метро Монреаль – Лаваль
  • Район Водрей
  • Вэллифилд – район Богарнуа.

Синоптики предупреждают, что существует риск торнадо.

В четверг до начала грозы в Монреале стоит ожидать температуру воздуха до 27 градусов при преимущественно облачном небе. С учётом влажности температура будет ощущаться как 37 градусов.

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