В Монреале снова штормовое предупреждение

Прошлый шторм принес убытки в 70 миллионов только Гидро-Квебеку. Огромные потери также понесли собственники жилья.
Министерство окружающей среды Канады сообщает, что жаркая и влажная погода в Монреале на этой неделе готова вылиться сильными дождями. В четверг части Квебека стоит готовиться к грозе.
Особое положение о погоде действует для следующих регионов:
- Мон-Лорье
- Мон-Тремблан – район Сент-Агат
- Метро Монреаль – Лаваль
- Район Водрей
- Вэллифилд – район Богарнуа.
Синоптики предупреждают, что существует риск торнадо.
В четверг до начала грозы в Монреале стоит ожидать температуру воздуха до 27 градусов при преимущественно облачном небе. С учётом влажности температура будет ощущаться как 37 градусов.