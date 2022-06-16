В Монреале снова штормовое предупреждение

Прошлый шторм принес убытки в 70 миллионов только Гидро-Квебеку. Огромные потери также понесли собственники жилья.

Министерство окружающей среды Канады сообщает, что жаркая и влажная погода в Монреале на этой неделе готова вылиться сильными дождями. В четверг части Квебека стоит готовиться к грозе.

Особое положение о погоде действует для следующих регионов:

Мон-Лорье

Мон-Тремблан – район Сент-Агат

Метро Монреаль – Лаваль

Район Водрей

Вэллифилд – район Богарнуа.

Синоптики предупреждают, что существует риск торнадо.

В четверг до начала грозы в Монреале стоит ожидать температуру воздуха до 27 градусов при преимущественно облачном небе. С учётом влажности температура будет ощущаться как 37 градусов.