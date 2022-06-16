Все документы только на французском: уточнение к Биллю 96

Роль французского языка в Квебеке растет.

Свадебных чиновников Квебека обязали выдавать свидетельства о браке только на французском языке. Это решение уже нанесло удар по “свадебному туризму” в Монреале.

Сразу же возник вполне логичный вопрос – а на каком языке теперь будут выдавать свидетельства о рождении и о смерти?

Во вторник министерство юстиции Квебека подтвердило измените в правилах выдачи упомянутых документов.

Представитель Министерства юстиции Квебека Изабель Буайи заявила, что “Законопроект 96 вносит поправки в статью Гражданского кодекса Квебека касающуюся языка, на котором составляются свидетельства о рождении, браке, гражданском союзе и смерти. Поэтому свидетельства о рождении, браке, гражданском союзе или смерти будут составлены на французском языке”.

Тем не менее, граждане по-прежнему смогут написать заявление о регистрции любого произошедшего события на английском языке. Изменение заключается в том, что сам документ будет только на французском языке.

Бойли уверяет, что “нововведение не должно создавать дополнительных логистических проблем в Канаде”.

Она акцентировала внимание, что “акт, составленный на французском языке, может быть использован в любой федеральной юрисдикции Канады, поскольку французский язык является одним из двух официальных языков федерации”.

Однако за пределами Канады таким документам будет необходим нотариальный перевод.

Из популярных направлений для туристических и рабочих визитов кандцев, США, Австралия и Великобритания принимают документы только на английском, Германия – на немецком и английском, а Объединеные Арабские Эмираты – на арабском и английском.

В Квебеке стоимость перевода, сделанного и заверенного сертифицированным переводчиком, оставляет около 70 долларов за каждый документ.