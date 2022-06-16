Недвижимость: покупка в условиях охлаждающегося рынка

Изменение рыночных тенденций приводит к возобновлению оптимизма у потенциальных покупателей.

По мере роста процентных ставок и ослабления последствий пандемии COVID-19 канадский рынок недвижимости начинает остывать.

Для продавца это может означать, что вы не получите тех же войн за свой дом, которые были бы шесть месяцев назад. Это также может означать, что вам придется дольше ждать продажи вашей недвижимости.

Для покупателя рынок охлаждения предполагает, что у вас будет больше возможностей для переговоров и вы получите большую отдачу за каждый свой доллар.

Постоянная перепродажа, когда рынок был горячим, оказалась слишком большим стрессом для некоторых потенциальных покупателей. Теперь, когда ситуация стабилизируется, появляется новая надежда.

Изменение рыночных тенденций приводит к возобновлению оптимизма у потенциальных покупателей.

“Они начинают чувствовать, что, возможно, скоро будут готовы снова взяться за дело. Потому что есть место для переговоров с продавцами. И у тебя есть время, чтобы кое-что обдумать и провести домашний осмотр”, – считает Шей Аснани, риэлтор из Right At Home Realty.

Как покупатель, вы можете обнаружить, что ваш доллар сейчас имеет больший вес, чем шесть месяцев назад.

Аснани отмечает, что в то время как такие рынки, как Торонто, исторически “довольно хорошо справлялись с падениями”, пригороды нормализуются, предоставляя больше возможностей потенциальным покупателям.

“Например, для среднестатистического загородного дома или кондоминиума многие агенты просто разрабатывают стратегию ценообразования в соответствии с той недвижимостью, что недавно была продана, и назначают цену в этих пределах”.

Подход к рынку как к месту для жизни, так и к долгосрочным инвестициям позволяет покупателям избежать “страха упустить что-то”, который был так распространен несколько месяцев назад. По мнению Аснани, важно “не слишком беспокоиться о сроках, просто сосредоточиться на поиске того, что вам подходит”.

По мере того, как рынок стабилизируется, вы можете ожидать меньшего количества войн торгов, поскольку продавцы все чаще выставляют недвижимость по цене, которую они надеются получить за свою недвижимость.

Это не значит, что войны торгов не происходят, но Аснани свидетельствует, что это происходит чаще с объектами недвижимости, которые “действительно особенные и действительно уникальные. И это было бы похоже на большую цель для большого числа покупателей”. Эти объекты часто проводят дни открытых дверей в течение определенного периода времени, принимая предложения только на одну конкретную дату.

По мнению Аснани, это изменение подхода является выгодой для покупателей.

Возможность выставить условия продажи — например, наличие возможности включить пункт о финансировании или требование о проверке дома — это то, что выгодно как покупателю, так и продавцу.

Когда рынок начинает падать, возникает соблазн воздержаться от инвестиций. Возможно, вы захотите посмотреть, насколько низко пойдут дела, прежде чем делать предложение о покупке дома.

Хотя эта стратегия заманчива, Аснани считает, что это не всегда лучший подход.

“Если у вас есть такая роскошь, как время, то определенно подождите и посмотрите, как будут развиваться события по мере повышения ставок. Но если что-то бросается вам в глаза и является “тем самым”, сейчас, конечно, неплохое время для прыжка”.

Предоставление возможности провести осмотр дома и включить такие вещи, как условия финансирования, гарантирует, что приобретаемое вами помещение соответствует вашим потребностям и бюджету.

Как отмечает Аснани, люди должны относиться к своим домам как к “долгосрочной инвестиции и понимать, что в течение пятилетнего срока ипотеки будут некоторые взлеты и падения”.

Подходя к покупке жилья с этой философией, вы можете оставаться уверенными в том, что сделали лучший выбор для своих нужд, и в то же время оставаться уверенными в том, что получаете хорошую отдачу от инвестиций.

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Ольга Успенская

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