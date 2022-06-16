В Канаде выплатили компенсации всего восьми пострадавшим от вакцин против COVID-19

Власти Канады удовлетворили лишь восемь из 774 заявок на компенсации гражданам, которые пострадали от побочных эффектов вакцин против коронавирусной инфекции

Власти Канады удовлетворили лишь восемь из 774 заявок на компенсации гражданам, которые пострадали от побочных эффектов вакцин против коронавирусной инфекции, сообщил телеканал CTV, сославшись на источник в Минздраве страны.

Оттава в июне 2021 года запустила программу по выплате компенсаций пострадавшим от вакцинации. По информации на 1 июня текущего года, из 774 заявок всего по восьми приняли положительные решения, 71 заявку отклонили, остальные находятся в стадии рассмотрения.

Газета National Post ранее сообщила, что максимальный размер компенсации составляет 284 тысячи канадских долларов в год.

Иммунизация населения Канады от коронавируса началась в декабре 2020 года. В стране одобрены вакцины американских компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, а также британо-шведской AstraZeneca. Через некоторое время после вакцинации власти Канады на фоне сообщений из Европы о побочных эффектах препарата AstraZeneca отказались от его закупок. Уже привезенные партии вакцин были переданы третьим странам.