На фоне растущей инфляции жители США стали гораздо чаще брать потребкредиты

Всё чаще за помощью в продовольственные банки перед лицом роста расходов на продукты питания, топливо, уход за детьми и жилье стали обращаться граждане США

Всё чаще за помощью в продовольственные банки перед лицом роста расходов на продукты питания, топливо, уход за детьми и жилье стали обращаться граждане США, заявил исполнительный директор Atlanta Community Food Bank Кайл Уэйд. Об этом 15 июня сообщает новостной портал Agriculture.

По словам Уэйда, по всей стране операционные расходы продовольственных банков значительно растут и теперь соответствуют первым месяцам пандемии, когда голод усиливался. Около 55% из 200 продовольственных банков в сети Feeding America сообщают, что пожертвования продуктов питания сокращаются, и программы помощи при пандемии, в том числе закупки государством продуктов для раздачи бедным, тоже сворачиваются.

По мнению Уэйда, Конгрессу следует увеличить обязательное ежегодное финансирование Программы экстренной продовольственной помощи (TEFAP) до $450 млн.

TEFAP, созданная в начале 1980-х годов, представляет собой программу министерства сельского хозяйства США, по которой закупаются продукты питания, а затем передаются штатам для распространения через благотворительные организации. В 2020 финансовом году TEFAP было выделено $322,3 млн на так называемые льготные товары и $79,6 млн на административные расходы.

Председатель Палаты представителей по сельскому хозяйству Дэвид Скотт заявил, что его беспокоят длинные очереди в продовольственных банках: «Мы полны решимости сделать так, чтобы никто в нашей стране не голодал».

Уэйд также призвал к более легкому участию пожилых американцев с низким доходом в Программе дополнительных продуктов питания, которая ежемесячно предоставляет коробку с едой примерно 780 000 человек.