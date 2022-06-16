Канада уничтожила 15 млн доз вакцины от коронавируса

В Канаде уничтожили 15 млн доз вакцины от коронавируса, пишет 15 июня газета National Post со ссылкой на парламентский документ.

В Канаде уничтожили 15 млн доз вакцины от коронавируса, пишет 15 июня газета National Post со ссылкой на парламентский документ.

По данным газеты, было уничтожено 13,6 млн доз вакцины AstraZenесa и 1,2 млн вакцин Moderna.

В минздраве Канады сообщили, что вакцины были уничтожены из-за истечения срока годности. При этом в министерстве отметили, что Канада пыталась предложить данные вакцины в развивающиеся страны в рамках программы помощи COVAX, однако не успела до истечения срока годности вакцин.

В минздраве пояснили, что развивающиеся страны не готовы были принять вакцины из-за трудностей с распределением доз среди местного населения.

Инициатива COVAX была запущена Всемирной организацией здравоохранения и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) в апреле 2020 года в целях обеспечения доступа к вакцинам от COVID-19 развивающихся стран и стран с низким уровнем дохода. К июлю 2020 года к ней присоединилось свыше 160 государств, объединивших свои ресурсы для максимально быстрой закупки и распределения вакцин по странам третьего мира.

Согласно официальной статистике канадского Минздрава, в Канаде выявлено почти 2,4 млн случаев заражения коронавирусом. На неделе, предшествовавшей 10 июня, зарегистрировано 9 653 случая.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в мире с начала пандемии подтверждено более 536,7 млн случаев COVID-19, умерли свыше 6 млн человек. По обоим показателям первое место в мире занимают США.